"Мы уверены в себе перед заключительной игрой группового этапа Лиги чемпионов. После прошедшего матча с Шахтером мы знаем, что может произойти, если мы не включимся в игру.

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Победы, которые мы недавно одержали в Лиге чемпионов, должны придать нам смелости, чтобы выйти и победить в решающем матче", – цитирует Вернера официальный сайт "быков".

Напомним, поединок Шахтера и РБ Лейпциг состоится в среду, 2 ноября, в Варшаве. Для того чтобы выйти из группы, "горнякам" необходима только победа. В то же время немцам достаточно и ничьей.

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