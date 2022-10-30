"Знаем, что может произойти": Вернер предостерег РБ Лейпциг от неоценки Шахтера в решающем матче Лиги чемпионов
Форвард "быков" Тим Вернер настроен дать бой "горнякам" в матче 6-го тура группового этапа самого престижного еврокубка.
"Мы уверены в себе перед заключительной игрой группового этапа Лиги чемпионов. После прошедшего матча с Шахтером мы знаем, что может произойти, если мы не включимся в игру.
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Победы, которые мы недавно одержали в Лиге чемпионов, должны придать нам смелости, чтобы выйти и победить в решающем матче", – цитирует Вернера официальный сайт "быков".
Напомним, поединок Шахтера и РБ Лейпциг состоится в среду, 2 ноября, в Варшаве. Для того чтобы выйти из группы, "горнякам" необходима только победа. В то же время немцам достаточно и ничьей.
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