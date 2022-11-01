"Играть на ничью – это никогда не может быть разумным решением. Мы знаем, что соперник будет играть за свою страну. И Шахтер – очень качественная команда. Но нам нужна победа.

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Я уже давно не говорил о войне. Это очень тяжелая ситуация. Люди в Германии поддерживают Украину. Я понимаю, насколько украинским игрокам будет тяжело на поле. Но этот матч – это возможность хотя бы чуть-чуть погрузиться в нормальную жизнь. У меня уже был опыт игры против Шахтера два года назад (4:0; 6:0 с Боруссией М – прим. Футбол 24). Сейчас состав поменялся. А такие игроки, как Мудрик и Степаненко, являются определяющими для команды", – приводит слова Розе журналистка Ирина Козюпа.

Напомним, матч Шахтер – РБ Лейпциг состоится завтра, начало в 19:45. За тур до завершения группового этапа "горняки" имеют в своем активе 6 очков. Лейпциг опережает дончан на три пункта, однако победа гарантированно выведет украинцев в плей-офф.

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