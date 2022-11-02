Цьогорічна єврокубкова кампанія Шахтаря обіцяла подарувати нам шість матчів Ліги чемпіонів, у яких донеччани засвітили б Мудрика й отримали респекти від суперників, але не отримали очок. Навіть у кращі часи важко було претендувати на позитивний результат, маючи в групі Реал (переможець ЛЧ), РБ Лейпциг (півфіналіст ЛЄ) та Селтік (від нього очікували на прорив). "Гірники" ж на тлі війни, втечі легіонерів і тотального омолодження складу не тільки змогли зачепитись за очки, а й гарантували собі участь в євровесні, зберігаючи шанси на плей-офф ЛЧ до останнього туру!

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Власне, битва проти РБ Лейпцига у Варшаві повинна визначити, в якому євротурнірі зіграє Шахтар після зимової перерви. Багатьом вболівальникам хочеться побачити прохід "помаранчево-чорних" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, адже це може бути остання 1/8 ЛЧ для українського футболу на довгі роки (можливо, на десятиліття). Втім, значна частина фанів бажає відправитись у ЛЄ, де є шанс пройти кілька стадій.

Так чи інакше, все вирішиться на футбольному полі. Більшість експертів, звісно ж, ставлять на РБ Лейпциг. Після розгрому від Шахтаря, звільнення Доменіко Тедеско й приходу Марко Розе "ротен буллен" зазнали всього двох поразок у 12-ти поєдинках, видавши 9-матчеву безпрограшну серію із середньою результативністю в 2,77 голів. "Бики" розгромили Борусію Д (3:0), розбили Байєр (2:0), набрали 4 очки з Селтіком і винесли Реал (3:2).

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Сильні якості німців очевидні. Крім надзвичайно потужного складу з Вернером, Нкунку, Ольмо та іншими зірками, РБ Лейпциг має дуже потужну систему пресингу – за його інтенсивністю підопічні Марко Розе йдуть на третій позиції в Бундеслізі. Крім того, вони надзвичайно ефективні у єдиноборствах. Середня успішність дуелей "ротен буллен" у нашій групі становить 54%.

Взагалі, перелічувати переваги РБ немає сенсу. Майже всі команди у цьогорічній ЛЧ номінально сильніші за Шахтар. Важливо просто розуміти, що навряд чи німці стануть відсиджуватись у "автобусі" – це дуже агресивний колектив, який входить у топ-10 ЛЧ за відсотком володіння й вкрай багато забиває. Так, нічия влаштовує РБ, однак свій результат вони захищатимуть у проактивному стилі.

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Чи вдасться донеччанам витримати пресинг "ротен буллен"? У Лейпцигу вдалося, враховуючи підсумковий результат (4:1) та характер голів. Що і говорити, коли один із них пройшов після 27 передач поспіль. З того часу підопічні Ігора Йовічевіча лише додавали у мистецтві роботи під тиском, що яскраво довели останні матчі з Реалом та Селтіком.

Донеччани мають стабільну систему виходу з оборони в атаку. Вони довго перекатують м'яч на власній третині, вибудовуючи схему з двома центрбеками знизу і трійкою центрхавів зверху. Степаненко в білд-апі участі майже не бере, тому що він вразливий під пресингом.

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П'ятірка попереду розташовується як завгодно, але швидкі гравці завжди розташовані високо. Шахтар виманює суперника на свою половину й різко контратакує, виводячи Мудрика на простір за кілька пасів.

Все це ледь не поставило на коліна Реал і Селтік, однак з РБ подібний футбол може й не спрацювати. По-перше, пресинг мадридців і шотландців вибудований гірше, ніж у Лейпцига – вдома німці душили "гірників", що призвело до 31 втрати м'яча на власній третині з боку ШД й до 25 високих повернень володіння з боку РБ. Просто тоді це не приносило німцям моментів, а от зараз вони створюють дуже багато.

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По-друге, футбол донеччан досить просто читається. Той же Селтік вже не ліз всім складом у наш штрафний, чекаючи в середині поля й страхуючи тили, що вилилось у відсутність моментів. Лейпцигу ж поспішати сьогодні нікуди.

Зрештою, варто не забувати про втому – Шахтарю дуже важко даються переїзди, що було помітно у матчі з Олександрією в останньому турі УПЛ. Поступово почав розростатись лазарет.

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Тим не менш, навряд чи Ігор Йовічевіч має щось змінювати. "Автобус" сьогодні не має сенсу, та і ефективність його невисока. Шахтар за попередні п'ять матчів ЛЧ підібрав і відточив єдину правильну для себе тактику – і вона приносила результат навіть з тим же РБ. Будь-які експерименти ризикують вилізти боком, хоча тренеру краще видно.

Кадрова ситуація

Як і раніше, Шахтар не може розраховувати на травмованого Віктора Корнієнка. Юхим Конопля ще не встиг набрати форму після відновлення, тож на його появу очікувати сьогодні не варто – як і на вихід Мар'яна Шведа. Щонайгірше, у матчі з Олександрією травмувався Зубков.

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РБ Лейпциг підходить до зустрічі з масштабним списком втрат. Через різні пошкодження сьогодні не зіграють Юсуф Поульсен, Лукас Клостерманн і Конрад Лаймер. Не вийде на поле і голкіпер Петр Гулачі, який подарував нам два голи в першому поєдинку.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – РБ Лейпциг

Шахтар: Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

РБ Лейпциг: Нюланн – Хенрікс, Орбан, Гвардіол, Раум – Шлагер, Айдара – Собослаї, Нкунку, Форсберг – Сілва

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Як уже говорилося, поєдинок з німцями буде важчим за усі попередні. "Гірників" у цьогорічному розіграші ЛЧ пресингували із середньою інтенсивністю в 10,03 PPDA – показник неприємний, але і не критичний (10 місце серед усіх команд). Тим не менш, навіть під таким тиском точність пасів ШД із просуванням ледве перевищує 49,5%, що дуже мало (кожен другий йде в молоко). Лейпциг же сьогодні гратиме інтенсивніше.

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Донеччани стараються, готуються й демонструють надзвичайну зарядженість. Ігор Йовічевіч максимально нівелював проблеми свого складу, але є речі, де вище голови не вистрибнути. Шахтарю буде дуже важко грати, отримуючи нову атаку РБ кожні 10-15 секунд. Шахтар навіть при 50 виносах і перехопленнях допустить з десяток помилок у власному штрафному. Шахтар навіть при дуже ризикованому футболі РБ не створить більше п'яти гострих атак.

Враховуючи усі ці фактори, ми змушені прогнозувати перемогу Лейпцига. Будемо сподіватись, що цей прогноз спрацює з точністю до навпаки. Зрештою, перед першим матчем проти РБ усі теж говорили про шалену перевагу німців.

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