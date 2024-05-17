"Сейчас игроки больше занимаются собой. Футболисты, которые приезжают в лагерь сборной, постоянно ходят в тренажерный зал и готовят себя к игре сами.

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Многие привозят своих физиотерапевтов и тренеров, которые и составляют им программы подготовки. Раньше такого не было. Раньше человек был футболистом лишь во время тренировки и самой игры. Сейчас игроки более сфокусированы на подготовке. Они знают, как важно не терять время", – рассказал Ребров в интервью Forbes.

Напомним, ранее Сергей Станиславович огласил заявку сборной Украины на три товарищеских матча в рамках подготовки к Евро-2024.

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