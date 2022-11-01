Шахтер в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 примет РБ Лейпциг в Варшаве. Где смотреть поединок онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – РБ Лейпциг состоится в среду, 2 ноября, в 19:45 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча пройдет в Варшаве на стадионе тамошней Легии.

Шахтер – РБ Лейпциг: прогноз на решающий матч Лиги чемпионов

Шахтер – РБ Лейпциг: где смотреть матч Лиги чемпионов

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:40. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2022/23. Также показ игры доступен на Volia TV.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы в 18:40. Сразу после финального свистка специалисты разберут матч в той же студии.

Напомним, за тур до завершения группового этапа Шахтер имеет в своем активе 6 очков. Лейпциг опережает "горняков" на три пункта, однако победа гарантированно выведет украинцев в плей-офф. В первом туре в Германии подопечные Йовичевича сенсационно разбили "быков" со счетом 4:1. Та победа до сих пор остается для Шахтера единственной в Лиге чемпионов. В случае ничьей или поражения дончане сыграют весной в ЛЕ, которую обеспечили себе в выездном матче с Селтиком.

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