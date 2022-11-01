"Летом нас оставили все легионеры но я все равно верил и был уверен на сто процентов в том, что мы будем бороться на максимуме. Игроки голодны к Лиге чемпионов, к таким матчам. Так что я не терял уверенности, что мы сможем добыть для себя евровесну и важные очки для таблицы коэффициентов для Украины.

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Путь еще не закончился, но положительный результат во всех этих 5 матчах, это, без сомнений, команда работа. Все, кто больше играл, кто меньше, на каждого соперника мы выходили с самоотдачей на миллион процентов. Именно это и вывело нас туда, где мы сейчас находимся, при этом мы не хотим радоваться только тому, что мы имеем. Мы хотим большего и дальше продолжить свой путь, всю эту сказку в Лиге чемпионов. Потому нужно настроиться на последний матч и показать все, что мы можем.

Добавляет ли сил тот факт, что раньше уже обыгрывали РБ Лейпциг? Это уже прошлое, с тех пор немало воды утекло. Сейчас у них новый главный тренер и они набрали очень хороший ход. Победили Реал и в последнем туре Бундеслиги обыграли Байер. Но это Лига чемпионов и мы будем ставить максимальную задачу перед собой, будем выкладываться по максимуму, чтобы одержать победу. Ведь Лига Европы это хорошо, но каждый из нас хочет играть в Лиге чемпионов, ведь это лучший турнир", – сказал Трубин в комментарии Terrikon.

Напомним, поединок Шахтера и РБ Лейпциг состоится в среду, 2 ноября, в Варшаве. Для того чтобы выйти из группы, "горнякам" необходима только победа. В то же время немцам достаточно и ничьей.

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