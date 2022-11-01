Лига чемпионов, 6 тур

Байер – Брюгге – 0:0

Порту – Атлетико – 2:1

Голы: Тареми, 5, Эуштакио, 24 – Маркано, 90+5 (аг)

Брюгге давно гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов, но Роман Яремчук все равно не получает шансов (появился на последние 5 минут). Бельгийцы сегодня вышли на игру с тремя форвардами: Жутгла на острие, Ланг и Сова под ним, а Яремчук в запасе. Эдуард Соболь тоже мало играет, однако кадровые потери в обороне открыли ему место в старт.

Тренер Брюгге прокомментировал игнорирование Яремчука: "Мы с ним не на одной волне"

Украинец вышел левым латералем в схеме с тремя центрбеками. У Соболя была очень сложная задача, ведь против него на фланге играли Диаби (креативный центр Байера) и Фримпонг. Эдуард не всегда успевал за быстрыми оппонентами, разрывался, застывал в полупозициях. Дважды удалось классно остановить Фримпонга, но Диаби все же проскакивал украинца: прострел француза на пустые ворота + удар в дальний угол с сейвом Миньоле.

Как следствие, Соболь получил довольно раннюю желтку карточку, заехав по ногам Диаби. Тренер призвал защитника сохранять концентрацию. Во втором тайме пришлось сражаться еще и с Шиком. Одна дуэль завершилась болезненным ударом по Соболю, другая – ударом по воротам. Шик выпрыгнул на спину Эдуарду и пробил под перекладину, а Миньоле чудом спас ворота.

Это была единственная проигранная верховая дуэль Соболя – еще 6 он выиграл. И вообще набрал хорошую статистику. Брюгге преимущественно защищался, потому украинец редко ходил в атаку. Одно подключение было многообещающим. Эдик прострелил вдоль ворот (никто нормально не замкнул), а потом сам пробил с острого угла. Оценки для Соболя: SofaScore – 7, WhoScored – 7.1, FotMob – 7.1.

Матч завершился нулевой ничьей. Байер был ближе к голу, а у гостей лучший шанс создал себе Сова. Ничья больше порадовала Леверкузен, потому что в параллельном матче Порту одолел Атлетико. Брюгге с 11 очками опустился на второе место и будет несеянным в 1/8 финала. Байер набрал 5 баллов, поднялся на третье место и вышел в Лигу Европы благодаря фиаско Атлетико. Успех для Хаби Алонсо во главе новой команды.

Диего Симеоне провалил Лигу чемпионов. Кто мог подумать, что Атлетико финиширует последним в группе с Порту, Байером и Брюгге, одержав одну победу? Сегодня команда Эль Чоло позорно проиграла "драконам". 2.69xG против 0.82xG, 3:0 по явным моментам. Порту разнес соперника в одни ворота.

Все началось с быстрого гола Тареми, которому ассистировали Эванилсон и Пепе. Иранский форвард забил, после чего начал раздавать отличные передачи партнерам. Тареми вывел на удар Галену – спасает голкипер, Тареми создал супершанс для Отавио – тот не забил, Тареми покатил под удар Эванилсону – выше ворот. Мехди мог и сам оформить дубль, но Облак был против.

Порту удвоил преимущество, когда Эуштакио набежал под пас Галену. "Драконы" все контролировали на поле, Атлетико до последних минут даже ничего не мог создать. Приходится вспоминать незасчитанный гол Гризманна, еще два удара Антуана (в руки вратарю и мимо ворот) и попытку Корреа после паса Карраско. В компенсированное время Атлетико забил гол престижа с углового, но вылетел из еврокубков.

12 команд досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов – на одно из вакантных мест претендует Шахтер