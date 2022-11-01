– Перед матчем Анатолий Трубин сказал, что нынешний Шахтер отличается от того, что был летом на борах. Благодаря чему произошли такие изменения, чей прогресс заметен больше всего?

– Люди тоже меняются в течение жизни. Если у человека есть амбиции для прогресса, то это работает и на футбольном поле. Я считаю, что для достижения высоких целей нужны люди – это даже важнее, чем просто футболисты, главное – люди. Когда бывают трудные матчи, когда перед командой стоят вызовы, все решают только кадры. На этом уровне необходимо обладать талантом, и он у всех моих игроков есть. Талант умножается на персоналию, и это претворяется в достижение высоких целей, которые мы сейчас ставим.

Никто три с половиной месяца назад не давал даже двух процентов на то, что перед 6 туром Лига Европы уже будет у нас в кармане и мы будем соревноваться за 1/8 финала Лиги чемпионов. У нас строится команда и запас для хорошего проекта есть. Это вдохновляет и дает дух, что в каждой игре и с любым соперником мы можем победить. Я уже не раз говорил, что первый матч с Лейпцигом стал переломным для нашей команды. Это был первый матч еврокубка, и мы не знали, насколько хороши, соперник также этого не знал. С каждой игрой мы прибавляли в уверенности, маневрах, ресурсах, системе, стиль игры всегда сохранялся.

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Наш дух мы попытаемся продемонстрировать и в завтрашнем матче, чтобы сделать из невозможного возможное. Сейчас если это кто-то и может сделать, то это мы. Я не люблю выделять прогресс кого-то одного, для меня прогрессировала вся команда. Вы – журналисты и болельщики – на эмоциях можете определить, кто прогрессирует больше, а кто – меньше. Кто-то олицетворяет свое мастерство в голах, кто-то – в игре с мячом, кто-то – в голевых передачах. Защитники играют свою роль – остановить атаку соперника, полузащитники должны задавать темп и ритм игре, а кто-то делает разницу в атаке, чтобы через голы отражалось, что команда может добиться результата.

Если ты играешь на коллектив, он всегда поможет тебе выстрелить. Сегодня Мудрик, завтра – Судаков, потом – Зубков, однако мы – одна команда, в которой дерутся все вместе.

– После первого матча у Лейпцига сменился главный тренер. Как оцените игры команды за нынешнего наставника и чего ожидаете от завтрашней встречи?

– Лично я это воспринимаю как вызов. Перед каждым глазным противостоянием смотрю характеристики тренера оппонента, смотрю его стиль игры и пытаюсь понять, что он хочет предложить. Сейчас мы говорим о замечательном тренере. Марко Розе – топ-тренер, он давно на высоком уровне показывает свое качество. Болельщики Шахтера также не могут забыть двухлетнего противостояния с Боруссией (Менхенгладбах) и его результата. Его команды играют очень агрессивно и интенсивно, однако сейчас игровая схема несколько изменилась. Его система игры доставляет проблемы, но, думаю, мы завтра справимся и продемонстрируем хорошую игру.

Иногда даже совершенства не хватает, однако, играя за 1/8 финала Лиги чемпионов, каждый из нас должен быть на таком уровне, чтобы это стало незабываемым. Повторюсь: никто не думал, что мы сможем выйти даже в Лигу Европы, но сейчас это уже у нас в кармане. Ты хочешь, чтобы мечта сбылась, однако если это идет от сердца – это даже не мечта, ты ведь настолько хочешь, что она должна стать реальностью.

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– Какая кадровая ситуация в команде? Игра с Лейпцигом будет самой важной в вашей карьере?

– Такого матча в нашей карьере еще не было, когда нам бы представился случай выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Лично я такого напряжения еще не испытывал, и все так же, кроме некоторых футболистов. Эта амбиция и подчас неопределенность момента двигает тебя вперед. Мы проделали большую работу и уже не довольствуемся тем, что имеем. Осталось 95 минут матча с замечательной командой, которая в последних поединках набрала 16 очков из 18 возможных, демонстрирующая хороший и интенсивный футбол, выиграв у Реала и оппонентов в Бундеслиге.

Кунку, Вернер, Форсберг – все они выступают на отличном уровне, поэтому завтра для нас будет супервызов. В футболе не всегда выигрывают фавориты, но то, что у нас много травм это факт. Швед и Зубков – важные игроки нашей команды и нашей модели игры. Однако, я думаю, их потерю достойно и на максимальном уровне заменят другие. Верю в команду и в положительный результат.

– Готова ли ваша команда играть первым номером в ответном матче с Лейпцигом?

– Не всегда выигрывает тот, кто действует первым номером. Команда побеждает, если отвечает четырем сегментам футбола и доминирует все 95 минут. Нельзя выиграть в течение 15 минут – ты должен придерживаться плана и верить в победу до самого конца. Если мы хотим выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов, то завтра нам нужна только победа, а Лейпциг устроит и ничья. Иногда такой расклад для соперника – психологическое давление, ведь не каждый может играть на ничью.

Один гол может сделать для нас результат и может поставить на кон все и через энергию и ва-банк изменить игру. Этим и интересен футбол, повторюсь: Шахтеру не обязательно играть первым номером, чтобы победить в матче. Это доказывает первый поединок с Лейпцигом, ведь на контратаках с 39 процентами владения мячом мы забили четыре гола, но могло быть еще больше. С Реалом было так же: у нас 41 процент владения, а все выглядело так, будто у нас было 60 процентов. Игра шла, мы выходили из-под прессинга Реала из обороны.

Хочу видеть команду, читающую игру. Когда нужно терпеть, то оборона должна действовать компактно. Лейпциг заставляет тебя плотно обороняться, ведь если ты пойдешь в прессинг, растянешь линии. Вы видите, против кого мы играем. Нкунку и Вернер стоят по 100 миллионов, и для нас было бы смертельно дать им простор. Мы должны быть на мяче, что и привело к тому, что мы думаем о выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов. Надо не отступать от своего стиля, однако следует быть умными и читать моменты, когда нужно придержать мяч. Только если ты сможешь прочесть игру, сможешь победить.

– У вас в команде много молодых и талантливых игроков.

– Для успеха нам и нужны такие личности. Все вызовы мотивируют нас становиться лучше и выходить на поле. Это первый опыт, и мы стараемся быть сильным духом, воспользоваться своими талантами. В первую очередь, мы играем для Украины и за нее. В каждой игре мы показываем, что мы можем играть. Раньше никто в нас не верил, поэтому я хочу сделать все невозможное возможным.

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– Перед предыдущими матчами Лиги чемпионов игры Шахтера в УПЛ переносились. В этот раз команда провела трудный поединок с Александрией. Как это влияет на подготовку к Лейпцигу?

– В последнем туре мы с Александрией были в одинаковых условиях, так что воздушная тревога повлияла на нас одинаково, и мы не будем оправдываться. Должны сделать выводы, чтобы побеждать в следующих играх. Возможно, тревога пошла нам на пользу, ведь мы снова вошли в матч и выровняли игру. До удаления было достаточно моментов, но затем команде пришлось показывать характер. Александрия – хорошая команда, и мы должны это признавать.

Лично за себя могу сказать, что никому бы не понравилось переживать тревогу, поскольку ты не знаешь, что будет дальше. Есть неопределенность, и ты думаешь, что сейчас может что-то упасть, но также в голове мысли о тактике и о том, как обыграть оппонента. Все украинские команды – герои сейчас, как и украинские солдаты. Мы играем на территории Украины и сражаемся. Бьющиеся за нашу свободу люди – фаны наших команд. Все представители страны в еврокубках болеют друг за друга, и я почувствую поддержку целой страны на завтрашнем матче, так же будет на матче СК Днепр-1. Хочется, чтобы все команды больше выигрывали и зарабатывали баллы в общую копилку. Жаль, что у Динамо не получилось дать результат, однако когда играет Динамо, мы все должны болеть за них.

– Устаете ли вы от постоянных переездов? Как выглядит подготовка Шахтера к матчам еврокубков?

– Переезды, конечно, истощают, ведь у тебя просто ни на что не остается времени. Представители других команд имеют досуг, а у тебя постоянная рутина, и этот психологический фактор немного удручает. Завтрашний матч будет решающим, но потом у нас будет еще пять игр. Завтра попробуем сражаться и продемонстрировать все самое лучшее. Из-за переездов нет баланса между физическим и ментальным. Ситуация для нас такая себе, однако, несмотря ни на что, мы будем бороться, – цитирует Йовичевича пресс-служба Шахтера.

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