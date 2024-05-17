"Во-первых, без денег ты не сможешь конкурировать с командами, имеющими гораздо более дорогих игроков. Если твоя команда стоит в 10–20 раз дешевле, чем команда соперника, ты имеешь шанс победить, но на короткой дистанции.

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Я никогда не говорил, что деньги на первом месте, но без них и без квалифицированных игроков очень трудно в долгосрочной перспективе.

Кроме денег важен и подбор игроков. Даже если у тебя есть деньги, но нет понимания, как подбирать игроков под модель тренера, создать команду очень трудно.

Если клуб ставит перед собой задачу выиграть чемпионат, а уже проиграл три-четыре игры, и его сторонники и журналисты начинают говорить о смене тренера, это очень влияет. Поэтому также важна коммуникация между президентом клуба и тренером", – рассказал Ребров в интервью Forbes.

Напомним, Сергей Станиславович на клубном уровне успел поработать с Динамо, Аль-Ахли, Ференцварошем и Аль-Айном.

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