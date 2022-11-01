"У нас давно уже травмирован Виктор Корниенко. Он проходит реабилитацию в Киеве под наблюдением наших специалистов.

Шахтер потерял очки с Александрией: 4 гола, удаление и повреждение лидера перед матчем за жизнь

И еще двое: Марьян Швед и Ефим Конопля. У Шведа такой страшный диагноз как пубалгия. Страшный в кавычках. Он не очень страшен, но требует достаточно продолжительной реабилитации.

А Конопля уже на подходе. Думаю, через день-два он уже будет тренироваться с командой", – сказал Попов в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, в матче против Александрии повреждение получил также Александр Зубков, однако попал в заявку на решающий матч с РБ Лейпциг за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Шахтер потерял очки с Александрией: 4 гола, удаление и повреждение лидера перед матчем за жизнь