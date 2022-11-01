"У Шведа страшный диагноз": врач Шахтера рассказал о состоянии травмированных в команде Йовичевича
Врач "горняков" Вадим Попов сообщил последние новости из лазарета команды.
"У нас давно уже травмирован Виктор Корниенко. Он проходит реабилитацию в Киеве под наблюдением наших специалистов.
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И еще двое: Марьян Швед и Ефим Конопля. У Шведа такой страшный диагноз как пубалгия. Страшный в кавычках. Он не очень страшен, но требует достаточно продолжительной реабилитации.
А Конопля уже на подходе. Думаю, через день-два он уже будет тренироваться с командой", – сказал Попов в комментарии клубному YouTube-каналу.
Напомним, в матче против Александрии повреждение получил также Александр Зубков, однако попал в заявку на решающий матч с РБ Лейпциг за выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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