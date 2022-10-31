Стало известно, кто рассудит игру Шахтер – РБ Лейпциг в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, от которого зависит судьба путевки в плей-офф.

Майкл Оливер назначен главным арбитром матча Шахтер – РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему помогут Стюарт Берт и Саймон Беннетт. Четвертый судья – Даррен Ингленд, а арбитр VAR – Крис Кевенаг. Добавим, что Майкл Оливер однажды работал на игре Шахтера с Базелем в сезоне 2019/20 Лиги Европы на стадии 1/4 финала.

Добавим, что уже 2 ноября Шахтер встретится с РБ Лейпциг, начало игры в 19:45. "Горняков" устроит только победа, тогда как немцам достаточно ничьей, чтобы выйти в плей-офф турнира.

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