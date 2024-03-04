Предыдущий выезд Барселоны в Бильбао завершился катастрофой для подопечных Хави – 2:4. Это было кубковое поражение, а значит не считается, потому что не очень-то они и хотели брать этот трофей (так всегда говорят после вылета из Кубка). Пришло время доказать, что в чемпионате спуску баскам не дадут, а заодно команда должна была обойти Жирону в турнирной таблице (Цыганков и Довбик держались всего в 2 очках впереди).

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Нельзя сказать, что гости прямо таки разрывали соперника в первом тайме, но они имели преимущество по ударам (5:2), держали владение на уровне 56% и ничего не позволили Атлетику. Вспоминается только выход Беренгера один на один на 7-й минуте, однако Алекс залез в офсайд (да и все равно пробил мимо).

Впрочем, "блаугранас" и сами мало что создали. В их активе был только один момент – зато двойной. Сначала Кунде разрезным пасом запускал Фемина Лопеса на рандеву с голкипером, но Симон вышел из ворот и выбил мяч из-под его ног. Канселу подхватил сферу в центре поля и решился на удар метров с 35-ти, пытаясь перебросить голкипера.

Симон остановил мяч перед воротами, но тот все равно отскочил в направлении плоскости. Быть бы голу, если бы на выносе не оказался Альварес.

Чего-то более интересного команды до перерыва не создали. Для Барселоны это было неприятно – но еще большей неприятностью стали травмы двух лидеров. На 25-й минуте сломался Де Йонг, который после единоборства с Унаи Гомесом неудачно приземлился на голеностоп (именно вместо Френки него вышел Фермин). Нидерландца вывез медицинский электрокар.

На 43-й же минуте зашутил Педри, попросивший замену. Этот хотя бы ушел сам – хавбека заменил Ямал. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Второй тайм разочаровал еще больше, чем первый. До перерыва ничего не создавали баски, а после нее выключилась и Барселона. До 80-й минуты подопечные Хави провели всего три удара, два из которых накрыли. Еще один оказался крайне неточным. Атлетик выглядел даже чуточку активнее у чужих ворот, но эффективность была аналогичной.

В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Барселона не смогла обойти Жирону, набрав 58 очков и оставшись в 1 зачетном балле от Цыганкова и Довбыка. Атлетик держится пятым на расстоянии в 5 пунктов от зоны ЛЧ.

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