Реал прилагает усилия, чтобы сохранить Андрея Лунина в своем составе. Киперу сборной Украины, контракт которого действует до лета 2025 года, предлагают новое соглашение.

Мадридский клуб продолжает уговаривать украинца продлить контракт, утверждает El Debate.

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Предложение Реала – соглашение до 2029 года с немедленным увеличением зарплаты. Руководство "сливочных" было поражено выступлениями Лунина и очень хочет, чтобы он продолжил "прикрывать" Тибо Куртуа, у которого контракт на три года короче. Бельгийцу в конце сезона исполнится 32, не следует забывать и о тяжелой травме колена.

Сам Лунин не спешит принимать решение. 25-летний вратарь прекрасно чувствует себя в Мадриде, однако не хочет упустить пиковый момент своей карьеры и вернуться в глухой запас.

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