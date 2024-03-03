Шахтер возобновил сезон ничьей против Александрии, но, вероятно, получит за тот матч три очка, потому что Руслан Ротань использовал незаявленного игрока. Кривбасс же легко разобрался с ЛНЗ и сохранил лидерство.

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Сегодняшний матч однозначно получился скандальным. Хотя начиналось все просто активным футболом. На 10-й минуте Конопля и Сикан прорвали левый фланг криворожан, заработав угловой. После подачи Ефим затолкал мяч в сетку. Он же был причастен к пропущенному. Конопля дал Дибанго прострелить, а Ракицкий тотально не успел накрыть Аду.

22-я минута стала резонансной. Рядом с чужой штрафной сбили Зубкова. Пока игроки Кривбасса скопилась рядом с Александром, Крыськив решил разыграть стандарт. Дмитрий забросил на Бондаренко и сам же открылся под обратную передачу. Шахтер снова вышел вперед. Согласно правилам, это чистый гол, но пахнет от него не лучше, чем от гола Матвиенко в ворота Вереса.

В дальнейшем "горняки" уверенно оберегали свое преимущество, а на старте второго тайма соперник облегчил задачу. Хрвое Илич грубо сфолил против Крыськива. Николай Балакин после вмешательства VAR отменил желтую и показал хорвату прямую красную карточку. Естественно, в большинстве Шахтеру было значительно легче. Дончане стремились забить еще и достигли своего на 68-й минуте. Бондаренко с линии штрафной обводящим ударом в стиле Марлоса положил мяч точь-в-точь под дальнюю штангу.

Похоже, это максимально добило Кривбасс. Гости напрочь перестали доигрывать эпизоды. Когда снова забивал Крыськив, никто даже не пытался ему помешать. При таком преимуществе в счете Шахтер также уже потерял концентрацию. Этим воспользовался Стецьков, который забил после розыгрыша углового. Точку в матче поставил Лассина Траоре, добив в ворота с нескольких метров. 5:2.

В конце концов, донетчане победили и вернулись на третье место, отставание от лидера составляет три очка, но у Шахтера еще две игры в запасе. Результат этого матча оставил на вершине турнирной таблицы СК Днепр-1. Кривбасс расположился между "горняками" и днепрянами.