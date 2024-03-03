Матч Оболонь – СК Днепр-1 стартовал в Киеве в 13:00. Поединок первого круга в Ужгороде завершился сенсацией – тогда команда Валерия Иващенко обыграла вице-чемпиона Украины (2:1), одержав свою первую победу в сезоне, а Александр Кучер сразу после игры подал в отставку.

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Обе команды первые матчи после возобновления чемпионата Украины свели вничью. Оболонь по всем статьям переиграла Черноморец, но подарила одесситам очко, пропустив с единственного удара по воротам. Днепр-1 в родных стенах не сумел переиграть Минай, продемонстрировав довольно бледную игру и потешив конкурентов – Кривбасс, Динамо и Шахтер. После неудачи с аутсайдером чемпионата Юрий Максимов имел неделю, чтобы сделать выводы перед игрой против другого борца за выживание – Оболонь находилась в зоне переходных матчей.

Днепр-1 испытывал серьезные кадровые трудности. Юрий Максимов не мог рассчитывать на Бабенко, Леднева, Третьякова, Когута и Сватка. Как следствие, запас гостей насчитывал лишь шестерых полевых футболистов и двух вратарей.

Старт игры прошел без моментов. Игроки Днепра-1 вообще не беспокоили Федоривского, а "пивовары" ограничились подачей с правого фланга, после которой Волынец вовремя вышел и забрал мяч. Лишь на 9-й минуте Филиппов приложился издали – кипер Оболони все контролировал. Угловой завершился неточным ударом Сарапия.

Ближе к середине тайма Днепр-1 окончательно забрал инициативу. Адамюк после подачи углового пробил в руки Федоривскому. Попытка Сарапия была неплохой – снова сэйв вратаря Оболони. Хозяева ответили розыгрышем штрафного, который неточным ударом завершил Лукьянчук. А на 37-й минуте лишь невероятный Федоривский помешал гостям забить. Назарий после удара головой Адамюка перевел мяч в перекладину, от которой тот ушел на угловой.

Но гол отложился на считанные секунды. Подача с угла поля, Сарапий оказался абсолютно один и пробил головой. Федоривский отбил и тут, но просто в Филиппова, от которого мяч влетел в сетку. 0:1 на 37-й минуте. Давление Днепра-1 таки воплотилось в гол. Седьмой для Александра Филиппова в УПЛ – лучший бомбардир команды догнал Кожушко, Буяльского и Штогрина. Впереди лишь Ванат, у которого 9 мячей.

На последних секундах тайма Краснопир эффектным финтом в штрафной обыграл Кравца, но его прострел не нашел адреса. В итоге, первая половина завершилась минимальной победой СК Днепр-1. 0:8 по ударам, 0:5 в створ – команда Максимова закономерно ушла на перерыв с перевесом в счете.

Во втором тайме моментов было меньше. Лишь на 69-й минуте Оболонь могла сравнивать, но Грисьо метров с 12 вместо удара махнул мимо мяча. Днепр-1 играл на удержание счета, считанные раза выходя в контратаки. Евгений Селезнев в компании Артема Милевского заметно нервничал.

Лукьянчук корпусом заблокировал удар Пихаленка – апелляции по игре рукой арбитр оставил без внимания. Организовать саэрйозный финальный штурм подопечные Валерия Иващенко так и не смогли. Команда Юрия Максимова без особых проблем удержала нужный для себя результат и одержала первую победу в весенней части УПЛ. Несмотря на это, у наставника гостей явно есть вопросы к своим подопечным. В частности, к Даниэлю Кивинде, который вышел на поле во втором тайме, но был заменен.

Днепр-1 набрал 37 очков. У Кривбасса 38 и игра с Шахтером вечером. У Динамо 34 балла и две игры в запасе. Оболонь осталась в зоне переходных матчей – 14 позиция, 15 очков.

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