"Голубые" обыграли "красных" (3:1) в манкунианском дерби в рамках 27 тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Рашфорд создал интригу, но мог и больше

Манчестер Юнайтед в новом году показывает хорошие результаты, но поражение от Фулхэма напомнило о проблемах. Эрику Тен Хагу из-за постоянных травм никак не удается стабилизировать игру. Сегодня вышла пожарная линия обороны (Далот, Варан, Эванс, Линделеф), а на острие атаки после повреждения Хёйлунда не было никого – эпизодически туда врывался Бруну.

И это все на фоне пустого лазарета Манчестер Сити (там только Грилиш). Холанд и де Брюйне уже и форму набрали после возвращения. Норвежец на неделе оформил пента-трик с четырёх ассистов Кевина. Фаворит дерби был до ужаса очевиден. Букмекеры оценивали победу МЮ коэффициентом 10.

Однако "дьяволам" удалось шокировать Этихад быстрым голом из ничего. Фернандеш зацепился за дальний пас Онана и сбросил под удар Рашфорду, а Маркус ювелирным ударом забил от перекладины!

PEP GUARDIOLA x GUY FIERI MASHUP. SOUND ALL THE WAY UP. pic.twitter.com/dpCBqy9jKM — Men in Blazers (@MenInBlazers) March 3, 2024

Рашфорд мог создать Сити и большие проблемы, если бы не запутывался в своих ногах. Бруну создал для него еще два момента, но, выйдя один на один с голкипером, Маркус не обработал мяч, а потом просто махнул ногой, когда пытался замкнуть дальнюю штангу.

"Премия Дарвина" для Холанда

Манчестер Сити все это время давил, разыгрывал комбинации на подступах к штрафной площади. 18:2 по ударам в первом тайме. Не все удары были острыми, Юнайтед довольно неплохо оборонялись, но 100-процентных моментов все равно хватало.

Нужно отдать должное Онана. Голкипер снимал воздух и парировал два очень сложных удара Фодена. А также успел закрыть угол во время удара Родри. Параллельно с прямыми обязанностями камерунец раздавал точные диагонали из глубины на Бруну и Рашфорда.

Все геройства Онана не имели бы никакого значения, если бы Холанд показал свои умения. Эрлинг сегодня решил побороться за "премию Дарвина". Первые промахи норвежца можно понять, но третий просто шокировал. Он получил скидку от Фодена, оказался перед пустыми воротами и... пробил выше. xG момента – 0,89!

Ман Сити дожал избитую оборону МЮ

Манчестер Юнайтед держался, пока хозяева не ответили Рашфорду собственным шедевром. Фоден сместился с фланга и в стиле Роббена снял паутину в дальней "девятке"!

Сравняв счет, "горожане" продолжили наседать. МЮ всем составом сидел перед штрафной площадкой в две линии обороны. Новых проблем добавила травма Эванса – вышел 19-летний Камбвала, а Линделеф и Далот вынуждены были сменить позиции.

Недоразумение между защитниками стало причиной второго пропущенного. Фоден обыгрался с Альваресом, прорвался через полуфланг и оформил дубль. А уже в компенсированное время Холанд поставил точку – Родри обокрал Амрабата и ассистировал.

Манчестер Сити довел матч до победы, набрал 62 очка и сократил отставание от Ливерпуля до минимума. В следующем туре, 10 марта, Сити встретится с Ливерпулем на Анфилде.

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