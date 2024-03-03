В воскресенье 24-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Бундеслига, 24-й тур

Кельн – Байер – 0:2

Голы: Фримпонг, 38, Гримальдо, 73

Удаления: Тильманн, 14 (Кельн, красная карточка)

Хоффенхайм – Вердер – начало матча в 18:30

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Байер продолжает свое уверенное шествие к чемпионству. В очередном матче подопечные Хаби Алонсо в гостях одолели Кельн. Аутсайдер Бундеслиги, который сейчас борется за сохранение прописки, планировал дать бой лидеру, но уже на 14-й минуте остался в меньшинстве – Тильманн увидел перед собой красный свет за грубую игру.

Противостоять леверкузенской машине вдесятером было почти нереальной задачей. Фримпонг еще до перерыва очертил контуры будущей победы, а в середине второго тайма Гримальдо поставил жирную точку. Между этими результативными выстрелами могли забивать Вирц и Аду.

Стоит вспомнить и удар Адамяна, когда мяч попал в правую стойку ворот Байера. Если бы армянин был немного точнее – то неизвестно, как бы сложилась судьба матча. Но фортуна улыбается сильнейшим – Байер благодаря осечке Баварии оторвался от мюнхенцев уже на 10 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

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