Байер на выезде в большинстве одолел Кельн и оторвался от Баварии на 10 очков – желанная Салатница все ближе
В воскресенье 24-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Бундеслига, 24-й тур
Кельн – Байер – 0:2
Голы: Фримпонг, 38, Гримальдо, 73
Удаления: Тильманн, 14 (Кельн, красная карточка)
Хоффенхайм – Вердер – начало матча в 18:30
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Байер продолжает свое уверенное шествие к чемпионству. В очередном матче подопечные Хаби Алонсо в гостях одолели Кельн. Аутсайдер Бундеслиги, который сейчас борется за сохранение прописки, планировал дать бой лидеру, но уже на 14-й минуте остался в меньшинстве – Тильманн увидел перед собой красный свет за грубую игру.
Противостоять леверкузенской машине вдесятером было почти нереальной задачей. Фримпонг еще до перерыва очертил контуры будущей победы, а в середине второго тайма Гримальдо поставил жирную точку. Между этими результативными выстрелами могли забивать Вирц и Аду.
Стоит вспомнить и удар Адамяна, когда мяч попал в правую стойку ворот Байера. Если бы армянин был немного точнее – то неизвестно, как бы сложилась судьба матча. Но фортуна улыбается сильнейшим – Байер благодаря осечке Баварии оторвался от мюнхенцев уже на 10 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу.
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