Заря вошла во вторую часть сезона, обыграв Ворсклу. Это была первая победа команды в рамках УПЛ с 20 октября. Александрия также, казалось, стартовала позитивно. Однако ничья с Шахтером вскоре должна стать техническим поражением, потому что кто-то забыл заявить Калюжного. Сегодня Иван также играл, но все уже было легально.

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Болельщики могут сколько угодно доказывать, что их любимцы находятся не там, где должны. Зато мы могли убедиться, что не зря Заря и Александрия находятся рядом в таблице. В этой игре было мало острых моментов – будто соперников вполне устраивала ничья.

Пошатнуть положение мог центрбек луганчан Джордан (кстати, его очень хотят подписать Карпаты). Бразилец в середине второго тайма на протяжении десяти минут умудрился получить две желтые карточки. Александрия могла тут же выйти вперед. После прострела Калитвинцева возник пожар во вратарской. В конце концов, Башич не дал мячу оказаться в сетке.

Оставалось играть еще двадцать минут. Казалось, хозяева должны пытаться дожимать соперника, который остался в меньшинстве. Вместо этого больше моментов было у Зари. Пока Александрия пассивно перекатывала мяч, луганчане при первой же возможности выбегали в стремительные атаки. И это было по-настоящему опасно. Феррейра даже получил предупреждение за фол, когда срывал одну из них.

Все усилия команд остались без успеха. Финальный свисток зафиксировал ничью без голов. Александрия осталась на 11-м месте, имея 18 очков. У Зари на два зачетных пункта меньше, но она еще имеет два матча в запасе.