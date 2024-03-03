Мальорка неожиданно переиграла Жирону (1:0) в рамках 27 тура Примеры. Отчет о матче и игре Артема Довбика и Виктора Цыганкова читайте на "Футбол 24".

Жирона вылетела от Мальорки в Кубка Испании и попала в яму. Два поражения и ничья в течение февраля – Реал ушел в отрыв. Вчера у мадридцев скандально отобрали победу, что открыло дополнительный шанс для Жироны. Нужно было взять реванш у Мальорки.

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Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в старте, но игра шла на другом конце поля. Хозяева неожиданно захватили инициативу и душили Жирону. Похоже, футболисты Мальорки изрядно поверили в себя после выхода в финал Копа дель Рей.

Каталонцы растерялись и поплыли под прессингом. И оборона, и голкипер едва не привезли себе голы. Мальорка создавала моменты после стандартов и в конце концов так открыла счет. Подача углового, выигранный подбор, второй темп атаки – Копете пробивает под перекладину.

Жирона не оправилась, ведь картина игры была больше следствием классных действий соперника. Мальорка разобрала гостей один в один и не давала дышать. Яркий пример – Довбик, которого плотно держал капитан Райльо. Савио пытался что-то создать индивидуальными действиями, но безуспешно.

Мичел настолько нервничал, что аж падал от гнева на газон. Жирона перехватила инициативу лишь в последней трети встречи. Наконец-то появились тонкие розыгрыши со стеночками, регулярные входы в чужую штрафную площадь. Порту начал насыщать зоны завершения.

Мы до сих пор не вспомнили об украинских легионерах, потому что не о чем говорить. Довбик и Цыганков редко о себе напоминали. Артему совсем не давали встречаться с мячом в чужой трети. Ни одного удара. Он приносил пользу только во время отходов в глубину. Отбросил под удары Савио и Коуту, хорошо подыграл Порту, когда тот прорывался к воротам.

Цыганков создавал немного больше. Виктор заработал 4 фола, выиграл 71% дуэлей и дважды неостро пробил по воротам (дальний удар заблокировали, а попытка с острого угла оказалась неточной). А главным хайлайтом вингера стала подача на дальнюю штангу – там Солис из выгодной позиции послал мяч в руки вратарю.

Оценки статистических порталов.

Довбик: SofaScore – 6.8, WhoScored – 6.1, FotMob – 6.2.

Цыганков: SofaScore – 7.3, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.8.

Жирона устроила финальный штурм, но спастись не сумела. Мальорка выстояла победу, набрала 27 очков и поднялась на 15 место. А вот Жирона потерпела третье поражение в четырех турах. 59 баллов и второе место у команды Мичела. Реал оторвался на 7 пунктов.