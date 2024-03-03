Накануне Валенсия на своем поле расписала скандальную ничью с Реалом (2:2). В старте "летучих мышей" вышел украинский нападающий Роман Яремчук, которому удалось удвоить преимущество своей команды, расписавшись в воротах земляка Андрей Лунина.

Гол Яремчука Лунину и судейский мегаскандал в видеообзоре матча Валенсия – Реал – 2:2

После игры Яремчук на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал эмоциональное фото, добавив к нему оригинальный комментарий: "Сегодня я целую Месталью. Надеюсь, ты не ревнуешь", – написал Роман, отметив жену.

Напомним, в текущем сезоне этот гол стал для Яремчука 4-м за Валенсию в 22-х матчах. "Летучие мыши" после 27-ми туров идут в турнирной таблице чемпионата Испании на девятой строчке, набрав 37 очков.

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