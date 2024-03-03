Возможно, вы не поверите, но это не был центральный матч тура. Многих удивит, что такой статус имела встреча Болоньи с Аталантой. Вот такие сейчас дела в Серии А. Наполи просто заваливает сезон, сменив уже трех тренеров. Ювентус буксует последние шесть недель, за которые обыграл лишь Фрозиноне с голом на 90+5.

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Учитывая турнирное положение, в победе больше нуждались хозяева. Наполи все еще может побороться за попадание в Лигу чемпионов благодаря тому, что Серия А имеет высокие шансы получить дополнительную путевку на следующий сезон. Однако игру активнее начал Ювентус. Уже на 10-й минуте Влахович должен был открывать счет, но не попал в створ ворот. В середине тайма Ди Лоренцо проиграл дуэль Айлингу. Ошибку капитана нивелировал голкипер.

В дальнейшем игра пошла на встречных курсах. Никто не оставлял острый момент без ответа. Отметить стоит Влаховича, который пробил в штангу. Впрочем, на перерыв лидером ушел Наполи. Бремер снял навес от Ди Лоренцо, но мяч полетел точно на ногу Кварацхелии. Хвича в касание попал в ближний угол. Много вопросов к Камбьясо, который просто наблюдал, как забивает грузин. Туринцы могли моментально отыграться, но очередной момент запорол Влахович.

Во втором тайме уже не было такой интенсивности. Прежде всего из-за Наполи, который совсем не спешил атаковать. Юве же бежал вперед и создавал. Не везло с реализацией. Однако количество таки переросло в качество на 81-й минуте. Кьеза наконец решил не играть на партнеров, а взял инициативу на себя. Федерико выполнил безупречный удар в дальний угол. Без шансов для Мерета.

Оказалось, что у Наполи еще есть силы идти вперед. Совсем немного времени понадобилось хозяевам, чтобы снова выйти вперед. Осимхен заработал пенальти и пошел его бить. В прошлом году нигериец принципиально не брался за такое, потому что не реализовал несколько важных. Сегодня Виктор тоже не смог забить с 11-метров. К счастью для форварда, первым на добивании после сейва Щенсны был Распадори, который отправил мяч в сетку. Это был первый пенальти в ворота Ювентуса в нынешнем розыгрыше Серии А.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяев. Наполи на протяжении пяти лет не проигрывает Ювентусу на своем поле, одержав за этот период пять побед. Сегодня партенопейцы приблизились к зоне еврокубков. "Старая синьора" дарит шанс Интеру увеличить отрыв от второго места до 15 очков. Об интриге в борьбе за Скудетто не может быть и речи.