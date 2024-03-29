Сборная

Сборная Украины гарантировала миллионы призовых за выход на Евро – эти деньги должны исправить гигантскую проблему Шевченко. Украина в пятерке андердогов Евро-2024, высокие шансы на плей-офф, два очевидных фаворита на трофей. Ребров сможет взять больше футболистов – УЕФА планирует расширить заявку на чемпионат Европы. Сборная Украины пропустила лучший гол квалификации Евро-2024.

Украина

Форвард Шахтера хочет сбежать за океан – источник сообщает о панике среди легионеров "горняков". Шахтер и Динамо попали в топ-10 мирового рейтинга – cлова о ставке на молодежь получили подтверждение. Известный клуб может вернуться на футбольную карту Украины, но придется идти на сознательное понижение.

Наши за границей

Лунин и Реал отложили вопрос контракта – Мадрид рассчитывает на финальный подарок украинцу, который взлетел в цене. Размышляем, что делать с Реалом? Шансы Мудрика в Челси растут – Почеттино потерял 10 игроков перед матчем АПЛ.