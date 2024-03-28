"Каждая страна-участница Евро получит от УЕФА 9,25 млн евро. То есть УАФ минимально получит эту сумму. Каждая победа на групповом этапе еще миллион, ничья – 500 тысяч. Выход в плей-офф – еще полтора миллиона.

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Ни для кого не новость, что карманы УАФ пустые. Деньги на развитие детско-юношеского футбола надо же откуда-то брать. Скоро должен быть аудит расходов предыдущего руководства УАФ, о чем объявлял Шевченко. И вот летом ассоциация гарантированно получит эти деньги – напрямую или траншами. Очень надеюсь, что эти деньги пойдут именно на развитие футбола. За победу на Евро вообще можно получить 28 млн евро, но об этом пока речь не идет", – рассказал журналист Владимир Зверов на канале ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, сборная Украины квалифицировалась на Евро-2024 и попала в группу E с Бельгией, Словакией и Румынией. Финальная часть состоится в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

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