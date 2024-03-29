Збірна

Збірна України гарантувала мільйони призових за вихід на Євро – ці гроші мають виправити гігантську проблему Шевченка. Україна в п'ятірці андердогів Євро-2024, високі шанси на плей-офф, два очевидні фаворити на трофей. Ребров зможе взяти більше футболістів – УЄФА планує розширити заявку на чемпіонат Європи. Збірна України пропустила найкращий гол кваліфікації Євро-2024.

Україна

Форвард Шахтаря хоче втекти за океан – джерело повідомляє про паніку серед легіонерів "гірників". Шахтар і Динамо потрапили в топ-10 світового рейтингу – слова про ставку на молодь отримали підтвердження. Відомий клуб може повернутися на футбольну карту України, але доведеться йти на свідоме пониження.

Наші за кордоном

Лунін та Реал відклали питання контракту – Мадрид розраховує на фінальний подарунок українцю, який злетів у ціні. Роздумуємо, що робити з Реалом? Шанси Мудрика в Челсі ростуть – Почеттіно втратив 10 гравців перед матчем АПЛ.