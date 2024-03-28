Уже в следующем сезоне Львов может вернуться на футбольную карту страны, сообщает Спортивка.

Нива Т отреагировала на слухи о переезде во Львов – официальное заявление клуба

"Горожане" прекратили существование после последнего места в УПЛ 2022/23. Формально Львов имеет право начать следующий розыгрыш в Первой лиге, но рассматривается другой сценарий. Клуб может заявиться во Вторую лигу абсолютно с нуля под новым юридическим лицом и с полным ребрендингом (форма, эмблема и т.д.). Все для того, чтобы не тянуть за собой немалые долги "мертвого" проекта Богдана Копытка.

Де-факто финансировать "новый Львов" будет Роман Михайлив, который до сих пор занимается детско-юношеской школой клуба и параллельно является инвестором тернопольской Нивы. Воспитанники школы и должны составить костяк потенциальной команды. Де-юре владельцем "горожан" должен стать кто-то другой (например, бизнес-партнеры Михайлива), чтобы не возник конфликт интересов относительно одновременного владения двумя клубами.

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