Стороны договорились согласовать финальное решение уже летом, утверждает Marca.

Лунин получил предложение от Манчестер Юнайтед – украинца сватают на место 50-миллионной "гранаты"

Новая травма Куртуа означает, что Лунин сохранит место в основе до конца нынешнего сезона. Реал надеется, что украинец продолжит демонстрировать высокий уровень и завершит кампанию на мажорной ноте. Настроения 25-летнему вратарю должен добавить выход на Евро-2024 со сборной Украины, где он также стал основным.

Если прийти к компромиссу о продлении контракта не удастся, то Реал все равно получит выгоду. После последнего обновления Transfermarkt Лунин подорожал вдвое и сейчас имеет самый высокий ценник за карьеру – 16 млн евро. Потенциальное успешное выступление на Евро может еще больше поднять украинца, за которым выстраивается немалая очередь покупателей.

Лунін на піку – що робити з Реалом?

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