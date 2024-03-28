“Недавно мы писали о потенциальных трансферах игроков Шахтера на выход. И вот сегодня появилась информация о Кевине Келси. Как подтверждает наш источник, агент Келси действительно занимается вопросом его трудоустройства в МЛС. В приоритете аренда. Почему МЛС? Потому что у них трансферное окно открыто до 23 апреля, поэтому это один из немногих приличных вариантов доступных сейчас.

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Но наши источники утверждают, что главным фактором стала даже не минимальная игровая практика, а ситуация с безопасностью. На днях в Киеве было попадание в районе Печерска, где проживает много футболистов Шахтера. Говорят, что взрывы вызвали целую панику среди иностранцев клуба, некоторые из которых начали сразу обрывать телефоны своих агентов. Сейчас понимаем, что только Келси, который и так присел на скамейку, действительно ищет реальные варианты и даже провел предварительные переговоры. Но интересно, как будет развиваться ситуация в будущем, понаблюдаем за развитием событий", – сообщил Telegram-канал Футбол с вертолета.

Напомним, год назад Шахтер приобрел Келси из Бостона Ривер за миллион евро. В нынешнем сезоне венесуэльский форвард провел на поле всего 504 минуты, оформив 3 гола и 2 ассиста.

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