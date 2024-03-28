Сборной Украины нужно не так много, чтобы удивить букмекеров на чемпионате Европы в Германии – прогнозы для команды Реброва скромные.

Украина через плей-офф квалифицировалась на Евро-2024 – обыграла без блеска Боснию и Герцеговину, а также справилась с Исландией. Определились все 24 участника турнира, сформировались группы.

Букмекеры оперативно оценили перспективы сборных на чемпионате Европы. С помощью Oddschecker взглянем на сводные коэффициенты от ведущих контор.

Сборная Украины попала в равную группу E и имеет высокие шансы на выход в плей-офф – коэффициенты от 1,4 /Betfair/ до 1,73 /William Hill/. Специалисты выделяют команду Сергея Реброва незначительным фаворитом в борьбе с Румынией (1,57-1,8) и немного большим по сравнению со Словакией (1,73-2). Бельгия вне конкуренции (1,03-1,05).

Первое место в группе уже будет неожиданностью от "сине-желтых". На это дают от 5,5 (снова Betfair верит больше всего) до 7,5.

Евро-2024: календарь матчей сборной Украины в групповом турнире

Начиная с плей-офф, букмекеры отводят Украине роль андердога и прогнозируют быстрый вылет. Наша сборная попала в пятерку аутсайдеров (Грузия, Албания, Словакия, Словения) с наименьшими шансами на попадание в четвертьфинал. Проход 1/8 финала Украиной оценен коэффициентами 4 /Bet365/ и 7 /William Hill/.

Полуфинал с участием украинцев станет просто фантастикой (в среднем 21), а на победу Украины в турнире в основном дают сумасшедший коэффициент 101. Но тут сборная уже не в пятерке худших – дополнительно обходим Румынию, Польшу и Чехию.

Главными фаворитами на трофей выступают сборные Англии и Франции. Победа Беллингема и компании на Евро-2024 представлена коэффициентами 4-4,33, а триумф банды Мбаппе – 4,5-5. Третьими в прогнозах идут хозяева – 6,5-7 на Германию. Замыкают топ претендентов Испания и Португалия – 8-10.

За роль лучшего бомбардира посоревнуются Килиан Мбаппе и Харри Кейн. Криштиану Роналду лишь третий в списке букмекеров.

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