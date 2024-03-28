Украинские гранды оказались среди лидеров рейтинга клубов, которые больше всего совершают трансферы молодых футболистов.

Международный центр спортивных исследований (CIES) в очередном отчете опубликовал результаты исследования, предметом которого стали трансферы футбольных клубов. В частности, аналитики выяснили средний возраст новичков, которых почти 800 клубов из 48-ми лиг мира подписали за последние 5 сезонов (с июля 2019-го по сей день).

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Выяснилось, что больше всего ставку на молодежь делает РБ Зальцбург. Средний возраст новичков австрийского клуба за последние 5 сезонов составил 20,93 года. На втором месте идет бразильский РБ Брагантино (21,72 года). Топ-3 замкнул Атлетик Бильбао (21,90 года), информирует CIES на своем сайте.

В топ-10 рейтинга оказались и Шахтер с Динамо, которые в последние годы значительно омолодили свои составы. "Горняки" заняли 5 место – средний возраст их новичков за последние 5 сезонов составил 22,46 лет. Киевляне замкнули топ-10 с показателем 22,63 года.

Средний возраст новичков обоих украинских грандов немного снизился. С июля 2014-го по июнь 2019-го этот показатель у Шахтера составлял 22,83, а у Динамо – 24,01.

На другом полюсе рейтинга оказался катарский клуб Аль-Гарафа. Средний возраст футболистов, которые приходили в команду, составил аж 30,27 лет.