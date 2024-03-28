Сборная Украины пропустила лучший гол квалификации Евро-2024 – одноклубник Малиновского занял два первых места
19:38 - Читати українською
УЕФА продолжает подводить итоги квалификационного турнира на чемпионат Европы.
54’ Виктор Цыганков
84’ Михаил Мудрик
54’ Виктор Цыганков
84’ Михаил Мудрик
Пресс-служба союза опубликовала результаты голосования за лучший гол стадии плей-офф квалификации на Евро-2024.
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Триумфатором стал исландец Альберт Гудмудссон, занявший первое и второе место. Лучшим стал его гол в финале квалификации против Украины, вторым – один из трех его мячей в полуфинале против Израиля. Хоть какое-то утешение для одноклубника Руслана Малиновского, чья страна не квалифицировалась на Евро.
Напомним, через плей-офф на чемпионат Европы пробились три сборные – Грузия, Украина и Польша.
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