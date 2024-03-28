Пресс-служба союза опубликовала результаты голосования за лучший гол стадии плей-офф квалификации на Евро-2024.

Ребров сможет взять больше футболистов – УЕФА планирует расширить заявку на Евро-2024

Триумфатором стал исландец Альберт Гудмудссон, занявший первое и второе место. Лучшим стал его гол в финале квалификации против Украины, вторым – один из трех его мячей в полуфинале против Израиля. Хоть какое-то утешение для одноклубника Руслана Малиновского, чья страна не квалифицировалась на Евро.

Напомним, через плей-офф на чемпионат Европы пробились три сборные – Грузия, Украина и Польша.