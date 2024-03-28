УЕФА планирует прислушаться к главным тренерам, которые просят увеличить заявку на континентальный турнир. Сборным снова могут позволить брать 26 футболистов, а не 23, сообщает The Athletic.

Евро-2024: определились все участники финальной части – Украина официально получила соперников в группе

Решение примут 8 апреля во время семинара для участников Евро-2024. Это не новая практика. Заявки уже увеличивали на Евро-2020 и ЧМ-2022 из-за нагрузки после пандемии COVID-19. Ожидалось, что на Евро-2024 вернутся к старому формату, но команды выступают против.

Напомним, чемпионат Европы состоится в Германии, турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.