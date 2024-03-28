Шансы Мудрика в Челси растут – Почеттино потерял 10 игроков перед матчем АПЛ, среди них и конкуренты украинца
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино имеет переполненный лазарет перед игрой с Бернли в 30 туре АПЛ.
Лондонцы весь сезон страдают от травм. После международной паузы ситуация в лазарете только усугубилась.
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Как сообщает The Sun, перед матчем с Бернли Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на десять игроков. Среди травмированных оказались Рис Джемс, Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Ромео Лавия, Трево Чалоба, Санчес, Керни Чуквуемека, Леви Колвилл, Бен Чилвел и Лесли Угучукву.
Травма Чилвела может повлиять на игровое время Мудрика. Маурисио Почеттино нередко использовал защитника на позиции украинца. Кроме того, Чуквуемека менял Михаила в некоторых матчах. Нкунку также способен ограничивать игровое время звезды сборной Украины.
Таким образом Мудрик не только остался без некоторых конкурентов, но и может чаще попадать в стартовый состав "синих".
Напомним, Челси в 30 туре АПЛ сыграет против Бернли. Эта встреча запланирована на 30 марта. Сейчас лондонцы находятся на 11 месте с 39 баллами в своем активе.
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