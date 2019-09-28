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Главные новости футбола 27 сентября: Зозуля забил и ассистировал в Испании, победа Шахтера с дебютным голом Коноплянки

07:00 57 Читати українською
Главные новости футбола 27 сентября: Зозуля забил и ассистировал в Испании, победа Шахтера с дебютным голом Коноплянки
Роман Зозуля забил гол за Альбасете 27 сентября

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 сентября.

Шахтер продолжает идти без потерь

9-й тур УПЛ стартовал в Харькове на ОСК Металлист. Шахтер разбил Ворсклу со счетом 4:0 и набрал максимум очков, опережая Динамо уже на 13 баллов. Дебютные голы за "горняков" забили Валерий Бондарь и Евгений Коноплянка – смотрите видеообзор поединка, в котором тренер дончан дал отдохнуть некоторым основным игрокам. Напомним, уже 1 октября Шахтер сыграет в Лиге чемпионов против Аталанты.

Также после матча Луиш Каштру прокомментировал слухи о переходе Тараса Степаненко в АПЛ.

Украина

Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич стал гостем программы Вацко Live. В частности, бывший тренер "бело-синих" вспомнил отставку из Динамо и соответствующий разговор с Игорем Суркисом. Кроме того, Хацкевич признался, что летом Виктор Цыганков мог покинуть клуб – за него предлагали 20 млн евро.

Героем дня стал Роман Зозуля, который забил гол и отдал ассист в матче Альбасете против Лас-Пальмаса. Украинец стал лучшим в матче, но его усилий не хватило для того, чтобы команда добыла хотя бы очко.

Другие главные события

Челси может подписать Неймара. Лондонцы готовы выделить рекордную сумму на трансфер бразильца следующим летом.

"Футбол 24" выделил главные матчи евроуикенда – на выходных будет на что посмотреть.

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