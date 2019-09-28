Главные новости футбола 27 сентября: Зозуля забил и ассистировал в Испании, победа Шахтера с дебютным голом Коноплянки

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 27 сентября.

Шахтер продолжает идти без потерь

9-й тур УПЛ стартовал в Харькове на ОСК Металлист. Шахтер разбил Ворсклу со счетом 4:0 и набрал максимум очков, опережая Динамо уже на 13 баллов. Дебютные голы за "горняков" забили Валерий Бондарь и Евгений Коноплянка – смотрите видеообзор поединка, в котором тренер дончан дал отдохнуть некоторым основным игрокам. Напомним, уже 1 октября Шахтер сыграет в Лиге чемпионов против Аталанты.

Также после матча Луиш Каштру прокомментировал слухи о переходе Тараса Степаненко в АПЛ.

Украина

Экс-наставник Динамо Александр Хацкевич стал гостем программы Вацко Live. В частности, бывший тренер "бело-синих" вспомнил отставку из Динамо и соответствующий разговор с Игорем Суркисом. Кроме того, Хацкевич признался, что летом Виктор Цыганков мог покинуть клуб – за него предлагали 20 млн евро.

Героем дня стал Роман Зозуля, который забил гол и отдал ассист в матче Альбасете против Лас-Пальмаса. Украинец стал лучшим в матче, но его усилий не хватило для того, чтобы команда добыла хотя бы очко.

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Челси может подписать Неймара. Лондонцы готовы выделить рекордную сумму на трансфер бразильца следующим летом.

"Футбол 24" выделил главные матчи евроуикенда – на выходных будет на что посмотреть.