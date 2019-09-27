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Классика родом из детства, дерби вундеркиндов в Мадриде и визит Графа в Геную: топ-5 матчей евроуикенда

15:49 68 Читати українською
Классика родом из детства, дерби вундеркиндов в Мадриде и визит Графа в Геную: топ-5 матчей евроуикенда
Классика родом из детства, дерби вундеркиндов в Мадриде и визит Графа в Геную: топ-5 матчей евроуикенда

Попытка Хетафе испортить настроение Барселоне, генуэзский вызов для миланского Интера, Мадридское дерби на Ванда Метрополитано, поездка Александра Зинченко в Ливерпуль и классическое противостояние Манчестер Юнайтед и Арсенала в анонсе главных матчей уикенда, которые вы должны посмотреть.

 

Хетафе – Барселона

28 сентября, 17:00. Хетафе, Колисеум Альфонсо Перес

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Раскритикованная прессой Барселона в 7-м туре Примеры будет бороться за будущее Эрнесто Вальверде на посту главного тренера. Испанские журналисты уверены, что потеря очков в поединке с Хетафе оставит без работы специалиста из Страны Басков. "Блаугранас", конечно, невнятно стартовали в сезоне, но действительно реальных оснований посыпать голову пеплом пока нет. В частности, в чемпионате Барса идет на 6-м месте и, несмотря на два поражения, отстает от лидера всего на 4 очка.

Вальверде вбиває Барселону

Но есть одна проблема – оборона. Каталонцы в стартовых турах уже пропустили 10 мячей, что для претендента на чемпионство многовато. Похожие дела и у Хетафе, однако "синие" начали сезон очень миролюбиво – 4 ничьи, а в последнем туре расписали феерическую ничью 3:3 с Валенсией. Ребята Хосе Бордаласа надеются взять очки с Барселоной, которой из-за очередной травмы не поможет Лионель Месси. Но звезд в составе гостей из Каталонии достаточно – тот же Усман Дембеле вернулся в обойму после повреждения, поэтому фаворитом противостояния остается команда Вальверде.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Сампдория – Интер

28 сентября, 19:00. Генуя, Луиджи Феррарис

Телетрансляция на канале OLL.tv, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Антонио Конте хватило пяти матчей во главе Интера, чтобы войти в историю миланцев. "Нерадзурри" под его руководством взяли максимум очков на старте итальянского первенства и подтвердили собственные чемпионские амбиции. Уже через неделю на Интернационале ждет, вероятно, самое важное противостояние осени – матч с Ювентусом на Джузеппе Меацца, поэтому к очному противостоянию со "Старой синьорой" подопечные Конте стремятся подойти без очковых потерь.

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Помешать ходе Интера попытается кризисная Сампдория. Генуэзцы провалили старта чемпионата, выиграв лишь 1 поединок из пяти. Не в оптимальной форме и лучший бомбардир прошлого сезона Фабио Квальярелла. Опытный форвард пока забил лишь однажды, реализовав пенальти в проигранном Сассуоло матче (1:4). А наставник Сампы Эусебио Ди Франческо вскоре может оказаться под давлением, если результаты не улучшатся. Правда, в матче с Интером от генуэзцев будет достаточно и качественной игры.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Атлетико – Реал Мадрид

28 сентября, 22:00. Мадрид, Ванда Метрополитано

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Испанская столица примет центральный матч 7-го тура Ла Лиги, в котором Атлетико попытается обойти Реал в турнирной таблице. К первому в сезоне Мадридскому дерби обе команды подходят не в лучшей форме. Номинальные гости, хоть и лидируют в чемпионате, но провалили дебютный матч группового этапа ЛЧ против Пари Сен-Жермен (0:3) и не слишком убедительно сыграли против середняков Вильярреала и Вальядолида. Тем временем "матрасники" вообще умудрились проиграть Реал Сосьедаду и подарить 1 очко Сельте в домашнем матче.

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Однако принципиальное противостояние на Ванда Метрополитано – совсем другая история. Да еще и юные таланты обеих команд (Фелиш, Винисиус, Родриго) стремятся доказать, что уже могут делать разницу на таком уровне. Именно в сторону индивидуальных противостояний может качнуться маятник дерби, ведь Диего Симеоне и Зинедин Зидан слишком хорошо знают друг друга, чтобы удивить оппонента тактически. Конечно, Реал стремиться отомстить за унизительные 3:7 от Атлетико в летнем спарринге, но одолеть "кольчонерос" в их логове будет непросто.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Эвертон – Манчестер Сити

29 сентября, 18:30. Ливерпуль, Гудисон Парк

Телетрансляция на канале Setanta Sports, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Манчестер Сити продолжает погоню за Ливерпулем на вершине АПЛ. Посреди недели Хосеп Гвардиола предоставил отдых большинству игроков основы в победном матче Кубка лиги против Престона, поэтому "ирискам" будет несладко против Родри, де Брюйне, Агуэро и других. В воскресенье можно ожидать появления со стартовых минут и украинца Александра Зинченко, поскольку его конкуренты на позиции левого защитника – Бенжамен Менди и Анхелиньо – в матчах с Уотфордом и тем же Престоном откровенно не впечатлили.

Зато Эвертон в кубковом поединке с Шеффилд Уэнсдей (2:0) воспользовался услугами основы, поэтому возникают вопросы относительно способности мерсисайдцев выдержать хотя бы стартовое давление "горожан". Ливерпульский клуб уже трижды проиграл в чемпионате и вместо ожидаемой руководством борьбы за топ-6 болтается над зоной вылета. Еще 1-2 поражения Эвертона могут заставить боссов клуба попрощаться с Марку Силвой, который за год потратил 220 млн евро на трансферы, но не достиг заметного прогресса с командой.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Манчестер Юнайтед – Арсенал

30 сентября, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляция на канале Setanta Sports, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Классическое противостояние конца 90-х-начала "нулевых" состоится в традиционно дождливом Манчестере. И Юнайтед, и Арсенал переживают непростой период, хотя главные проблемы обоих коллективов в разных линиях. В частности, манкунианцы стали невероятно беззубыми в атаке после травмы Марсьяля: Рашфорд не тянет на роль центрфорварда, а альтернатива с Гринвудом впереди выглядит смешно.

Тем временем "канониры" много ошибаются в обороне, где пару центрбеков составили любители привоза Давид Луис и Сократис. Старт сезона уже "пообещал" МЮ и Арсеналу нелегкую жизнь в борьбе за топ-4. Еще один год без Лиги чемпионов себе не могут позволить ни первые, ни вторые. А перспективы удержаться в тренерском кресле Сульшера и Эмери напрямую зависят от реальности запрыгнуть в последний вагон поезда главного еврокубка. Первый экзамен пока нестабильные коллективы сдадут в понедельник.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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