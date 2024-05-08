Киммих по-прежнему заинтересован в своём переходе в каталонскую Барселону. Об этом сообщил Diario Sport. Согласно источнику, немец ждёт предложения только от каталонского клуба. Сообщается, что игрок даже выучил испанский язык.

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Киммих ценит тот факт, что в случае своего переезда в Каталонию он будет играть только на своей привычной позиции в средней линии. Сейчас в Баварии ему приходится закрывать позицию правого защитника, и это не приносит ему никакого удовольствия.

У Йозуа возникли сомнения по поводу перехода в Барселону, когда Бавария начала вести переговоры с Ральфом Рангником. Этот тренер сильно помог Киммиху в Штутгарте и игрок с удовольствием поработал бы под его руководством в Мюнхене. Но теперь, когда переговоры с Рангником провалились, Киммих окончательно решил, что хочет продолжить карьеру в Барсе.

Напомним, действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека сборной Германии составляет 60 млн. евро.

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