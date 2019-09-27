"Была и ненормативная лексика", – Хацкевич прокомментировал отставку из Динамо

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич вспомнил свою отставку из киевского клуба.

"Зная отношения между мной и Суркисом, никаких вопросов и обид не возникало. Можно было встретиться, чтобы выразить наши мысли, но после матча с Брюгге (3:3) мы созвонились и он сказал: "Ты не уволен, тебе просто нужно отдохнуть немножко" .

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Понимал ли я, что матч против Брюгге станет для меня последним? Конечно, если ты не выполняешь основную задачу. Я понимаю, почему была поставлена задача попасть в групповой этап Лиги чемпионов: финансовая сторона – достаточно высока в этом турнире.

Был ли Брюгге проходным соперником? Конечно. Две равные команды. Все еще живут концом 90-х и помнят все это (достижение Динамо – прим. "Футбол 24"). Но футбол изменился. Решают моменты и эпизоды, но и удача нужна. Гол на чужом поле влияет в матчах на вылет.

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Отставка в случае невыхода в Лигу чемпионов? Это не было нигде прописано. Это была инициатива Суркиса: встретиться и поговорить после окончания моего контракта с Динамо. У нас состоялся довольно жесткий разговор. Была и ненормативная лексика, ведь мы оба – вспыльчивые.

Выход в Лигу чемпионов я не мог гарантировать. Любой тренер тоже бы не смог. Все зависит от жеребьевки, удачи и состояния команды. Основная задача была – выиграть чемпионат", – поделился Хацкевич в комментарии Вацко Live.

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