Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер победил Ворсклу (4:0) в 9-м туре УПЛ 2019/20. Евгений Коноплянка и Валерий Бондарь забили первые голы за донецкий клуб. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Ворскла.

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Ворскла начался в 19:00 на ОСК Металлист в Харькове. В первом тайме команды забили лишь один гол – на 32-й минуте Валерий Бондарь отличился дебютным мячом за Шахтер.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

Во втором тайме Евгений Коноплянка с пенальти удвоил счет. Для вингера сборной Украины этот гол также стал первым в футболке "горняков". Позже Алан Патрик и Жуниор Мораес установили окончательный итог игры – 4:0 в пользу Шахтера.

Команда Луиша Каштру набрала максимальные 27 очков и опережает Динамо на 13 пунктов. Впрочем, у киевлян есть игра в запасе.