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ШАХТЕР - ВОРСКЛА АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча

22:23 150 Читати українською
Шахтер – Ворскла – 4:0 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Ворскла: видео голов и обзор матча 27 сентября 2019

Шахтер победил Ворсклу (4:0) в 9-м туре УПЛ 2019/20. Евгений Коноплянка и Валерий Бондарь забили первые голы за донецкий клуб. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Ворскла.

32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес
 
32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Ворскла начался в 19:00 на ОСК Металлист в Харькове. В первом тайме команды забили лишь один гол – на 32-й минуте Валерий Бондарь отличился дебютным мячом за Шахтер.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

Во втором тайме Евгений Коноплянка с пенальти удвоил счет. Для вингера сборной Украины этот гол также стал первым в футболке "горняков". Позже Алан Патрик и Жуниор Мораес установили окончательный итог игры – 4:0 в пользу Шахтера.

Команда Луиша Каштру набрала максимальные 27 очков и опережает Динамо на 13 пунктов. Впрочем, у киевлян есть игра в запасе.

blog_ava
Шахтер – Ворскла: онлайн-трансляция матча – как это было
18:50
948
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Шахтер Шахтер Шахтер - Ворскла Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Главное Видеоновости Ворскла Ворскла УПЛ
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