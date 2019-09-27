Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

Шахтер уверенно обыграл Ворсклу (4:0) в матче 9-го тура УПЛ и продолжает уверенно возглавлять турнира таблицу. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер – Ворскла стартовал в 19:00 на ОСК Металлист в Харькове. "Горняки" уверенно лидировали в чемпионате, набрав 24 очка в стартовых 8-ми турах. В активе подопечных Виталия Косовского было 7 пунктов и 10 позиция.

В предыдущем туре Шахтер минимально одолел Десну, а Ворскла дома разгромно уступила Динамо со счетом 0:5. К слову, победная серия дончан против полтавской команды насчитывала уже 9 поединков подряд.

Луиш Каштру прогнозируемо применил ротацию, ведь уже 1 октября Шахтер ждет важный выездной матч Лиги чемпионов против Аталанты, которая в среду на выезде обыграла Рому.

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В центре защиты пару Николаю Матвиенко составил чемпион мира U-20 Валерий Бондарь, справа играл Додо. На левом фланге атаки вышел Евгений Коноплянка. Марлос оказался в запасе, на его позиции справа в атаке действовал Соломон, а Тайсон вышел на позиции центрального атакующего хавбека. Жуниор Мораес, у которого были определенные проблемы со здоровьем, остался в резерве – натурализованного бразильца заменил Дентиньо. Что касается Ворсклы, то несколько замен по сравнению с матчем против Динамо провел и Виталий Косовский.

Поединок начался довольно прогнозируемо. Шахтер с первых секунд захватил инициативу и в своем фирменном стиле начал раскачивать защитные редуты оппонента. На 5-й минуте Артур сбил Додо и получил заслуженную желтую, а в следующем эпизоде ​​удар Дентиньо был заблокирован. Гости ответили длинным пасом на Хебая – Пятов и Матвиенко не разобрались в моменте, но Исмаили подстраховал своих партнеров.

На 10-й минуте мог забивать Тайсон. Капитан "горняков" мощно пробил с линии штрафной, но мяч задел кого-то из соперников и вылетел за пределы поля. Дважды пробивал Коноплянка – первая попытка была неточной, а второй выстрел Евгения нейтрализовал Ткаченко. Хозяева апеллировали к арбитру на предмет пенальти – бесполезно. Шахтер давил, но "горнякам" не хватало завершающего удара. Соломон классно прострелил на линию вратарской – Чеснаков в последний момент опередил Дентиньо, который был готов замыкать эту передачу.

На 32-й минуте Шахтер все же забил. Соломон подал угловой, а Валерий Бондарь классным ударом головой забил свой дебютный гол за Шахтер! К слову, это взятие ворот стало 1000-м в домашних поединках Шахтера в элитном дивизионе чемпионата Украины.

До конца тайма хозяева продолжали владеть инициативой и давить на ворота Ворсклы. Исмаили и Коноплянка выскочили на ворота Ткаченко, но Евгений не сумел переправить мяч в сетку после прострела бразильца. На последних секундах лишь перекладина спасла полтавчан после удара все того же Коноплянки. 1:0 – итог первой половины игры на ОСК Металлист.

Во втором тайме игра не изменилась – хозяева продолжали владеть полным преимуществом. На 48-й минуте Кане сбил Додо в собственной штрафной, а Евгений Коноплянка с пенальти забил дебютный гол за Шахтер. Практически тут же "горняки" могли забить и третий мяч. Коноплянка и Исмаили в который раз прорвались по левому флангу, после чего Алан Патрик пробил в штангу!

На 62-й минуте вместо Соломона появился Марлос, а еще через 4 минуты Коваленко заменил Тараса Степаненко. Таким образом Шахтер остался без классических разрушителей – их роль выполняли, собственно, Виктор и Алан Партик. Это не слишком изменило ход событий на поле, ведь на 72-й минуте полтавчане "привезли" третий мяч в собственные ворота. Недоразумением защитников и Ткаченко воспользовался Алан Патрик, который довел счет до разгромного.

Тут же Шахтер мог забивать снова, но Марлос и Тайсон перемудрили, упустив возможность для удара. То, что не сумели сделать бразильцы, сделал новоиспеченный украинец. Жуниор Мораес, который провел на поле буквально 5 минут, ударом в пустые ворота замкнул прострел Исмаили. 8-й гол нападающего сборной Украины в текущем сезоне УПЛ. Больше голов в матче зрители не увидели.

Шахтер одержал 9-ю подряд победу на старте чемпионата Украины и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. Подопечные Луиша Каштру набрали 27 очков – у Динамо на 13 меньше, но киевляне имеют игру в запасе. Ворскла осталась на 10-й позиции, имея в активе 7 очков. В Полтаве все печально – 0:9 в двух последних матчах.

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