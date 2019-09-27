toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ВОРСКЛА АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хоффенхайм предлагал 20 млн евро за Цыганкова

21:18 101 Читати українською
Хоффенхайм предлагал 20 млн евро за Цыганкова
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич подтвердил, что киевский клуб получал предложение от Хоффенхайма о трансфере Виктора Цыганкова.

"Да, в августе Хоффенхайм предлагал 20 млн евро за Цыганкова. Но предложение не устроило Игоря Михайловича. Было ли это официальное или неофициальное предложение – этого я не знаю", – поделился Хацкевич в программе Вацко Live.

"Была и ненормативная лексика", – Хацкевич прокомментировал отставку из Динамо

Стоит отметить, что контракт Цыганкова рассчитан до 2023 года, а Transfermarkt оценивает стоимость украинского хавбека в 20 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Виктор сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

"Дніпро отримав за мене мільйон марок": він придумав хитрий трюк, щоб піти з Динамо, і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998

blog_ava
Инцидент с Тайсоном может стать началом плохих тенденций в Шахтере, – Олег Федорчук
09:42
931
Теги
Главное Трансферы чемпионата Украины Динамо Киев Динамо Киев Хоффенхайм Хоффенхайм Трансферы Александр Хацкевич Александр Хацкевич Трансферы Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
мин
Вильярреал
22:00
Бетис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук