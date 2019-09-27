Бывший главный тренер Динамо Александр Хацкевич подтвердил, что киевский клуб получал предложение от Хоффенхайма о трансфере Виктора Цыганкова.

"Да, в августе Хоффенхайм предлагал 20 млн евро за Цыганкова. Но предложение не устроило Игоря Михайловича. Было ли это официальное или неофициальное предложение – этого я не знаю", – поделился Хацкевич в программе Вацко Live.

"Была и ненормативная лексика", – Хацкевич прокомментировал отставку из Динамо

Стоит отметить, что контракт Цыганкова рассчитан до 2023 года, а Transfermarkt оценивает стоимость украинского хавбека в 20 млн евро.

Отметим, что в текущем сезоне Виктор сыграл 11 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

"Дніпро отримав за мене мільйон марок": він придумав хитрий трюк, щоб піти з Динамо, і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998