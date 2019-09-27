Каштру прокомментировал слухи о переходе Степаненко в АПЛ

Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру после победы над полтавской Ворсклой (4:0) пролил свет на слухи относительно потенциального трансфера защитника сборной Украины Тараса Степаненко в чемпионат Англии.

"Как я могу прокомментировать информацию о том, что зимой Степаненко может уйти из Шахтера в чемпионат Англии?

Степаненко может перейти в Кристал Пэлас зимой

Для меня это сюрприз, я этого не знал. Когда вы говорите он едет? В январе? Что ж, попробую что-то выяснить по этому поводу", – сказал Каштру в послематчевом интервью официальному сайту клуба.

Отметим, что Тарас Степаненко является одним из важнейших игроков Шахтера в этом сезоне - 30-летний хавбек выходил в основе чемпионов Украины на каждый матч текущей кампании.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков