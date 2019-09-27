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Каштру прокомментировал слухи о переходе Степаненко в АПЛ

23:43 7 Читати українською
Каштру прокомментировал слухи о переходе Степаненко в АПЛ
Луиш Каштру / ФК Шахтер

Наставник донецкого Шахтера Луиш Каштру после победы над полтавской Ворсклой (4:0) пролил свет на слухи относительно потенциального трансфера защитника сборной Украины Тараса Степаненко в чемпионат Англии.

32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес
 
32’ Валерий Бондарь
50’ Евгений Коноплянка
72’ Алан Патрик
76’ Жуниор Мораес

"Как я могу прокомментировать информацию о том, что зимой Степаненко может уйти из Шахтера в чемпионат Англии?

Степаненко может перейти в Кристал Пэлас зимой

Для меня это сюрприз, я этого не знал. Когда вы говорите он едет? В январе? Что ж, попробую что-то выяснить по этому поводу", – сказал Каштру в послематчевом интервью официальному сайту клуба.

Отметим, что Тарас Степаненко является одним из важнейших игроков Шахтера в этом сезоне - 30-летний хавбек выходил в основе чемпионов Украины на каждый матч текущей кампании.

Шахтер разгромил Ворсклу с дебютным голом Коноплянки и оторвался от Динамо на 13 очков

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Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтер Шахтер Луиш Каштру Луиш Каштру Шахтер - Ворскла
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