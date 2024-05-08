Журналист Игорь Бурбас рассказал, почему в матче, который может стать решающим в борьбе за золото чемпионата U-19 не будет системы видеонаблюдения.

Динамо и Шахтер обратились к УАФ с просьбой обеспечить их поединок системой VAR, однако получили отказ, сообщил Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Речь идет о чемпионате U-19, где обе команды борются за золото первенства. Клубы были заинтересованы в том, чтобы на дуэль молодежных команд в помощь арбитру для объективного принятия решений привлечь систему видеоповторов. Но их просьба не была удовлетворена. Причина – несоответствие стадиона в с. Счастливое техническим требованиям телетрансляции для работы системы VAR.

Напомним, Динамо и Шахтер – единственные претенденты на победу в чемпионате U-19. "Горняки" опережают киевлян лишь на 1 очко и молодежное Классическое может стать фактически решающим в борьбе за золото.

Поединок состоится в пятницу, 10 мая, и стартует в 11:00.

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