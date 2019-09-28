Головні новини футболу 27 вересня: Зозуля забив та асистував в Іспанії, перемога Шахтаря з дебютним голом Коноплянки

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 27 вересня.

Шахтар продовжує йти без втрат

9-й тур УПЛ стартував у Харкові на ОСК Металіст. Шахтар розбив Ворсклу з рахунком 4:0 та набрав максимум очок, випереджаючи Динамо вже на 13 балів. Дебютні голи за "гірників" забили Валерій Бондар та Євген Коноплянка – дивіться відеоогляд поєдинку, в якому тренер донеччан дав відпочити деяким основним гравцям. Нагадаємо, вже 1 жовтня Шахтар зіграє в Лізі чемпіонів проти Аталанти.

Також після матчу Луїш Каштру прокоментував чутки про перехід Тараса Степаненка в АПЛ.

Україна

Екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич став гостем програми Вацко Live. Зокрема, колишній тренер "біло-синіх" пригадав відставку з Динамо та відповідну розмову з Ігорем Суркісом. Крім того, Хацкевич зізнався, що влітку Віктор Циганков міг покинути клуб – за нього пропонували 20 млн євро.

Героєм дня став Роман Зозуля, який забив гол та віддав асист в матчі Альбасете проти Лас-Пальмаса. Українець став найкращим у матчі, але його зусиль забракло для того, щоб команда здобула бодай очко.

Інші головні події

Челсі може підписати Неймара. Лондонці готові виділити рекордну суму на трансфер бразильця наступного літа.

"Футбол 24" виділив головні матчі євровікенду – на вихідних буде на що подивитися.