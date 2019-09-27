Челси вмешался в борьбу за Неймара Абрамович выделил сумасшедшую сумму на трансфер, – СМИ

Челси попытается всколыхнуть трансферный рынок подписанием звездного форварда ПСЖ Неймара.

Неймар летом получит шанс примерить футболку Челси, сообщает El Desmarque.

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По информации источника, руководство клуба во главе с президентом Романом Абрамовичем готовы предложить парижанам 300 млн евро за бразильца. Также в Лондоне на 27-летнего нападающего будет ожидать зарплата 42 млн евро в год.

Напомним, летом Барселона была близка к приобретению Неймара, но каталонцы отказывались платить 300 млн евро, которые ПСЖ требовал за свою звезду.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел три матча, в которых отметился двумя голами.

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