toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ВОРСКЛА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Челси вмешался в борьбу за Неймара Абрамович выделил сумасшедшую сумму на трансфер, – СМИ

10:37 225 Читати українською
Челси вмешался в борьбу за Неймара Абрамович выделил сумасшедшую сумму на трансфер, – СМИ
Неймар / Фото из открытых источников

Челси попытается всколыхнуть трансферный рынок подписанием звездного форварда ПСЖ Неймара.

Неймар летом получит шанс примерить футболку Челси, сообщает El Desmarque.

Неймар вернулся в Барселону – бразилец судится с бывшим клубом из-за невыплаты бонусов

По информации источника, руководство клуба во главе с президентом Романом Абрамовичем готовы предложить парижанам 300 млн евро за бразильца. Также в Лондоне на 27-летнего нападающего будет ожидать зарплата 42 млн евро в год.

Напомним, летом Барселона была близка к приобретению Неймара, но каталонцы отказывались платить 300 млн евро, которые ПСЖ требовал за свою звезду.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел три матча, в которых отметился двумя голами.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Инцидент с Тайсоном может стать началом плохих тенденций в Шахтере, – Олег Федорчук
09:42
372
Теги
Англия Трансферы Чемпионата Англии Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону Челси Челси Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Трансферы Роман Абрамович Трансферы Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
57
мин
Шахтер
19:00
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук