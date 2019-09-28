Зозуля голом и ассистом не спас Альбасете от поражения – украинец стал лучшим в матче

Альбасете проиграл Лас-Пальмасу в 8-м туре Сегунды. Роман Зозуля отыграл весь поединок и стал автором забитого мяча и голевой передачи. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании. Сегунда, 8-й тур

Лас-Пальмас – Альбасете – 3:2

Голы: Виера, 31, 45+2, Пекхарт, 68 – Зозуля, 86, Акунья, 90+4

Матч Лас-Пальмас – Альбасете начался в 22:00 по киевскому времени. После 7 туров "механический сыр" набрал 12 очков и занимал 6 место. Лас-Пальмас разместился на 19-й позиции, имея в активе 6 баллов. Роман Зозуля привычно вышел в стартовом составе Альбасете. В сезоне 2019/20 украинец провел 6 матчей, в которых пока не отметился результативными действиями, но успел получить 4 желтые карточки.

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Именно Альбасете лучше начал матч, при этом Зозуля был одним из самых активных. После подачи Педро Санчеса со штрафного украинец не дотянулся до мяча, который в итоге попал в штангу. За несколько минут Роман разогнал атаку своей команды, но был сбит соперником. После этого игра несколько успокоилась, самым интересным эпизодом в этот отрезок стал сейв голкипера Лас-Пальмаса после удара Маная. Впрочем, форвард был в офсайде, что и зафиксировал арбитр. На 25-й минуте уже хозяева могли забивать после подачи с углового - мяч прошел рядом со штангой. В следующем эпизоде ​​Томеу Надаль – голкипер Альбы – получил повреждение, исправляя ошибку партнера, но сумел продолжить игру.

Первый же удар в створ ворот завершился голом. На 31-й минуте Хонатан Виера, который вернулся в Испанию после периода в Китае, ударом в касание замкнул прострел де ла Беллы с фланга и открыл счет в матче. Этот гол стал первым в сезоне для форварда, который проводил лишь вторую игру после возвращения из Поднебесной. Плохой знак для Зозули и компании, ведь в предыдущих поединках чемпионата с участием Альбасете забивала только одна команда.

Неприятности Альбы этим не завершились – Роберто Олабе получил повреждение и вынужден был покинуть поле. Вместо него вышел Леонардо Капецци. В конце первого тайма хозяева просили пенальти после падения де ла Беллы, но рефери остался невозмутимым. Тут же голкипер Альбасете "привез" момент, на ровном месте сыграв рукой за пределами штрафной. Хонатан Виера наказал за такую халатность, классным ударом со штрафного оформив дубль.

2:0 – итог первого тайма. Роман Зозуля получил оценку 6,7 от Sofa Score за первый тайм – средний балл среди игроков Альбасете. Интересно, что оба удара в створ ворот завершились голами, а "механический сыр" за первые 45 минут так и не попал в ворота хозяев.

В дебюте второй 45-минутки команды обменялись дальними ударами – в обоих случаях мяч не долетел до голкиперов. На экваторе часа игры Томеу Надаль спас Альбасете от третьего гола. После подачи того же Виеры и удара головой Лемоса голкипер перевел мяч в штангу. Повезло Зозуле и компании, ведь интрига могла окончательно исчезнуть. И тут же гости нанесли первый удар в створ ворот соперника. Именно Роман Зозуля в своем стиле выиграл верховую борьбу и классно пробил – голкипер на месте.

На 68-й минуте канарейке сняли вопрос о победителе. Хонатан Виера прорвался по правому флангу и навесил на Пекхарта, а чех ударом в пустые ворота похоронил надежды Альбасете на очки в этой игре.

Первый приятный момент для Альбасете случился на 86-й минуте. Роман Зозуля сократил отставание своей команды в счете. Украинец головой переправил мяч в ворота мимо голкипера, который ошибся на выходе. Первый гол форварда в сезоне 2019/20! На последних секундах Зозуля еще и отдал ассист на Кунью, который забил второй гол Альбасете, но было уже поздно. 3:2 – победа Лас-Пальмаса. Именно Зозуля получил от Sofa Score самую высокую оценку в составе "механического сыра" – 8,3.

Лас-Пальмас набрал 9 очков и поднялся на 13 место. Альбасете остался на 6-й позиции, но уже в субботу рискует опуститься ниже. Следующий матч Альба проведет 1 октября против Расинга.

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