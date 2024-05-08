Реал Мадрид – Бавария: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала ЛЧ – Лунин в основе
Реал Мадрид в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Баварию. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским Реалом и мюнхенской Баварией стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первая встреча завершилась вничью – 2:2.
Реал Мадрид – Бавария: анонс ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Тибо Куртуа восстановился от травмы и потеснил Лунина со старта на выходных, сыграв с Кадисом. Впрочем, Карло Анчелотти снова сдержал слово – в ЛЧ основным остается украинец. Андрей попал в основу.
Стартовые составы
Реал Мадрид:
Бавария:
Сын Анчелотти живет свою лучшую жизнь – чем он занимается в Реале и как доносит отцу то, что другие боятся?