Реал Мадрид в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает Баварию. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Лунин вернулся в основу: Реал объявил стартовый состав на ответный матч 1/2 финала ЛЧ против Баварии

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между мадридским Реалом и мюнхенской Баварией стартует в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Первая встреча завершилась вничью – 2:2.

Реал Мадрид – Бавария: анонс ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Тибо Куртуа восстановился от травмы и потеснил Лунина со старта на выходных, сыграв с Кадисом. Впрочем, Карло Анчелотти снова сдержал слово – в ЛЧ основным остается украинец. Андрей попал в основу.

Стартовые составы

Реал Мадрид:

Бавария:

Сын Анчелотти живет свою лучшую жизнь – чем он занимается в Реале и как доносит отцу то, что другие боятся?