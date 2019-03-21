Евро-2020: сборная Бельгии обыграла Россию дома

Сборная Бельгии уверенно одолела россиян в матче 1-го тура квалификации к Евро-2020. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Евро-2020, квалификация

Группа I, 1-й тур

Бельгия – Россия – 3:1

Голы: Тилеманс, 15, Азар, 45 (пенальти), 88 – Черышев, 16

Удаление: Головин, 90+1 (Р, вторая желтая)

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Бельгийцы мощно начали поединок и уже в первые минуты дали понять, что делают ставку на быстрый гол. Сборная России часто не могла выйти со своей половины поля, а в одном из эпизодов даже курьезно показала, как не надо выходить из-под прессинга. В конце концов, напор "красных дьяволов" принес свои плоды на 15-й минуте.

Азар и Кастань разыграли молниеносную контратаку и вывели на ударную позицию Тилеманса, а Юри приблизился к линии штрафной и низом отправил мяч в угол ворот Гильерме. В этот момент появилось ощущение, что россиянам мало не покажется на Руа Бодуэн. Но уже минуту спустя неожиданно руку помощи подопечным Черчесова протянул Тибо Куртуа. Голкипер Реала в своей штрафной решил продемонстрировать дриблинг и потерял мяч, а хавбек Валенсии Денис Черышев спокойно отправил мяч в сетку – 1:1.

Бельгийцы вынуждены были начинать заново, но в течение длительного времени им не удавалось забить. Лишь под занавес первой половины игры Жирков сбил Азара в штрафной и Эден без проблем развел вратаря и мяч по разным углам.

Во втором тайме роли команд не поменялись – Бельгия полностью контролировала игру, нагнетала ситуацию у ворот соперника и пыталась забить еще, а Россия ждала нового подарка судьбы и пробила лишь 2 раза в сторону ворот (один – в створ). Настойчивость хозяев была вознаграждена в конце поединка: Мертенс прострелил с правого фланга, Батшуаи остановил мяч в районе вратарской, но не смог пробить, однако, в нужном месте оказался Азар и легко оформил дубль – 3:1.

Таким образом, Бельгия одержала важную победу на старте отбора над главным конкурентом в борьбе за выход на Евро-2020 из группы I.