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Роналду получил наказание от УЕФА за празднование хет-трика в матче с Атлетико

17:18 393 Читати українською
Роналду получил наказание от УЕФА за празднование хет-трика в матче с Атлетико
Криштиану Роналду / AS

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду за неприличный жест, который он продемонстрировал в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (3:0).

27’ Криштиану Роналду
49’ Криштиану Роналду
86’ Криштиану Роналду
 

Португальский нападающий оштрафован на 20 тысяч евро. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Напомним, что Роналду после трех голов в ворота "матрасников" продемонстрировал, что имеет "большие яйца". Так он ответил наставнику Атлетико Диего Симеоне, который подобным образом праздновал забитый своими подопечными мяч в первой встрече команд.

Тогда УЕФА тоже открыл дисциплинарное дело и в конце концов оштрафовал аргентинского тренера на те же 20 тысяч, поэтому угрозы дисквалификации Роналду на матчи 1/4 финала ЛЧ фактически не было.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Лига чемпионов Ювентус - Атлетико
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