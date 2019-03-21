Роналду получил наказание от УЕФА за празднование хет-трика в матче с Атлетико

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду за неприличный жест, который он продемонстрировал в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико (3:0).

Португальский нападающий оштрафован на 20 тысяч евро. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Напомним, что Роналду после трех голов в ворота "матрасников" продемонстрировал, что имеет "большие яйца". Так он ответил наставнику Атлетико Диего Симеоне, который подобным образом праздновал забитый своими подопечными мяч в первой встрече команд.

Тогда УЕФА тоже открыл дисциплинарное дело и в конце концов оштрафовал аргентинского тренера на те же 20 тысяч, поэтому угрозы дисквалификации Роналду на матчи 1/4 финала ЛЧ фактически не было.