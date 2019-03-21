Украина и еще 4 сборные, которые могут стать потенциальным открытием квалификации Евро-2020

Авторитетный статистический портал WhoScored включил сборную Украины в перечень андердогов, за которыми стоит наблюдать в отборе на Евро-2020. По мнению ресурса, команда Андрея Шевченко вполне может "выстрелить" в отборе на континентальный форум.

Сегодня стартовал отбор на Евро-2020 – борьбу за путевку на чемпионат в первый игровой день начали 20 команд. Сборная Украины свой поход на континентальный форум начнет 22 марта матчем против национальной команды Португалии, которая является действующим чемпионом Европы.

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Авторитетный портал WhoScored составил свою версию национальных команд, которые способны приятно удивить болельщиков в отборе на Евро-2020. В этом списке нашлось место и сборной Украины.

Группа А – Косово

Косово попал в довольно сложную группу с Черногорией, Чехией, Болгарией и Англией. Только родоначальники футбола могут чувствовать себя довольно спокойно, а остальные команды будут вести отчаянную борьбу на вторую путевку на Евро.

Косово, который был соперником Украины в отборе на ЧМ-2018, с тех пор существенно окреп. В Лиге наций балканцы не потерпели ни одного поражения (разница голов 15:2), а коэффициент на их выход на чемпионат Европы составляет вполне приличные 9.0.

Безусловно, сборная Косова способна потрепать нервы любому сопернику. Имея в своем составе таких игроков, как Арбера Зенели, Валон Бериша и Милот Рашица, балканцы вряд ли станут мальчиками для битья даже в поединках против Англии.

Группа B – Украина

По мнению WhoScored, фаворитами группы (по крайней мере, на бумаге) выглядят команды Португалии и Сербии. Однако Андрей Шевченко и его тренерский штаб не должны бояться указанных оппонентов, ведь в составе сборной Украины есть немало молодых и перспективных исполнителей, которые способны заявить о себе уже в этом отборе.

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Николай Матвиенко (22 года), Виталий Миколенко (19), Виктор Цыганков (21), Никита Бурда (23), Александр Зинченко (22) – это будущее "сине-желтых". Именно эти игроки в будущем поведут команду вперед, а серьезно заявить о себе обещают уже в текущем отборочном турнире.

Натурализация Жуниора Мораеса, по мнению портала, также способна помочь Шевченко решить проблему в атакующей звене. Опытный форвард имеет все необходимое, чтобы помочь Украине квалифицироваться на Евро-2020. Выход "сине-желтых" на чемпионат Европы оценивается в приличные 4.50.

Группа D – Грузия

Соперниками кавказцев станут команды Дании, Гибралтара, Ирландии и Швейцарии. Как видим, эта группа является одной из самых ровных в квалификации – ярко выраженного фаворита здесь нет. Неуступчивая Грузия как минимум окажет достойное сопротивление всем оппонентам, а как максимум – будет претендовать на прямую путевку на чемпионат. Команда выиграла свою группу в Лиге наций, при этом одержала победы в 5-ти поединках, еще однажды сыграв вничью.

За последний год Грузия выиграла 8 из 10-ти матчей – отличный показатель, который достоин уважения. Отдельного внимания заслуживает и Георгий Чакветадзе – одноклубник Безуса, Яремчука и Пластуна в Генте. 19-летний футболист своей игрой уже привлек внимание нескольких именитых клубов Европы.

Группа G – Северная Македония (до недавних пор – Македония)

Эта балканская сборная также попала в довольно ровную группу – оппонентами Северной Македонии станут Польша, Израиль, Австрия, Латвия и Словения. Польша – вроде как фаворит, однако команда в последнее время откровенно не впечатляет.

Поэтому в этой группе свой шанс может получить каждая команда, в том числе и Северная Македония. После солидного выступления в Лиге наций (5 побед в 6-ти матчах) команда настроена на успех и в квалификации на чемпионат Европы.

Полузащитник Палермо Александар Трайковски шикарно отыграл в Лиге наций, приведя команду к победе в группе. Горан Пандев все еще забивает, а хавбек Леванте Энис Барди, которым в свое время якобы интересовался Шахтер, также является одним из лидеров команды, которая может приятно удивить в текущем отборе.

Группа J – Босния и Герцеговина

Еще один представитель Балкан попал в группу к Италии, Лихтенштейну, Греции, Финляндии и Армении. Эдину Джеко, Миралему Пьяничу и компании вполне по силам побороться за выход на Евро.

Боснийцы по итогам Лиги наций квалифицировались в высший дивизион. Команда Роберта Просинечки выглядит очень серьезным оппонентом, не зная горечи поражений уже в 9-ти матчах подряд.

Хорватский тренер сформировал костяк команды, важную роль в которой играет Тони Шунич – бывший защитник Зари. Коэффициент на победу Боснии в группе – 5.50, что является очень серьезным свидетельством силы команды, которая будет противостоять сборной Италии.

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