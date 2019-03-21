Евро-2020: Польша победила Австрию благодаря голу Пйонтека – Кендзёра стал соавтором взятия ворот

В рамках первого тура отбора к Евро-2020 сборная Польши одержала минимальную победу над Австрией (0:1).

На матч между сильнейшими командами группы G в Вене тренер австрийцев Франко Фода испытал модель в три защитника, в то время как его визави Ежи Бженчек доверился более традиционной 4-4-2 – и справа в защите он разместил динамовца Томаша Кендзёру. Впереди он начал без Пйонтека, но с Миликом и Левандовски, которые за первый тайм ничем особым так и не отметились.

Старт встречи был полностью за австрийцами. Хозяева высоко прессинговали, не выпуская поляков за центр поля. На 8-й минуте этот напор вылился в мощный выстрел Забитцера метров с 20-ти, который парировал Щенсны, а на 14-й – в контратаку с прострелом Лайнера под удар Арнаутовичу, который в последний момент заблокировал Беднарек. Впрочем, ничего острее "орлы" больше не создали.

Поляки в середине тайма выровняли игру. Наиболее активным в составе гостей был Камил Гросицки, который на 27-й минуте упустил шикарную возможность открыть счёт – он пробил из-за пределов штрафной в дальний нижний угол, но Линдер в красивом прыжке спас Австрию. Последние 15 минут прошли в позиционной борьбе с большим количеством угловых, некоторые из которых завершились слабыми ударами головой в исполнении гостей.

После перерыва игра особо не изменилась. Австрийцы захватили инициативу и искали лазейки в обороне "бяло-червоных", но острые моменты приходили только после стандартов: так, на 49-й минуте Арнаутович замкнул подачу ударом мимо ближней девятки, а на 55-й после хорошего розыгрыша Забитцер выстрелил метров с 20-ти – над перекладиной. С игры удалось создать лишь момент Арнаутовича на 57-й, когда тот убрал Кендзёру и с дальней дистанции пробил мимо ворот. Кроме того, на 62-й одну из австрийских контратак Лазаро завершил выстрелом с линии штрафной, однако мяч пролетел рядом с ближней штангой.

Поляки не имели и таких эпизодов, а кроме того повреждение получил Пётр Зелински. Ежи Бженчек выпустил на поле Кшиштофа Пйонтека – и дело пошло как надо. Уже на 62-й минуте нападающий Милана классно зацепился за прострел и отдал передачу под заблокированный удар, а на 64-й с линии штрафной он блестяще сбросил подачу на ход Гросицки – тот упал у ворот в борьбе с Грилличем, но арбитр отказался ставить пенальти . Поляки явно перехватили инициативу, хотя на 67-й минуте могли пропустить после ошибки Кендзёры. Он ударил Лазаро перед штрафной, а Арнаутович со стандарта пробил в сантиметрах от левой девятки.

Наказание за расточительность и реабилитация Кендзёры произошли уже через две минуты. После подачи с углового и отскока Томаш подхватил мяч на правом краю штрафной и выстрелил по воротам; Линдер парировал, но Пйонтек тут же добил – 0:1! Тут же поляки могли и удвоить преимущество: на 73-й Глик нанёс неточный удар с дистанции, а на 75-й Кшиштоф Пйонтек после разрезной передачи Роберта Левановски вырвался один на один с голкипером и пробил рядом с дальней штангой.

В дальнейшем подопечные Бженчека продолжили доминирование, но на 88-й минуте они едва не потеряли очки, пропустив подачу на высокого Янко – к счастью для них, австрийский нападающий головой пробил неточно. Кроме того, в компенсированное время Щенсны парировал выстрел Алабы.

В конце концов, матч завершился заслуженой победой поляков, набравших три очка и вместе с македонцами возглавивших группу G.