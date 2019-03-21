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Казахстан – Шотландия – 3:0 – видео голов и обзор матча

21:44 77 Читати українською
Казахстан – Шотландия – 3:0 – видео голов и обзор матча
Казахстан – Шотландия – 3:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Казахстана разгромила шотландцев в первом туре квалификации к Евро-2020. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

 

Евро-2020, квалификация

Группа I, 1-й тур

Казахстан – Шотландия – 3:0

Голы: Перцух, 6, Вороговский, 10, Зайнутдинов, 51

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Казахи шокировали команду Алекса Маклиша уже на старте матча. Сначала Перцух реализовал выход один на один с кипером, а потом Вороговский замкнул передачу Куата. Довершил разгром шотландцев Зайнутдинов на старте второго тайма, когда классным ударом головой замкнул навес с левого фланга.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Евро-2020 Казахстан Казахстан Казахстан - Шотландия Шотландия Шотландия
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